"Я не можу рухатися": Єлизавета II публічно зізналася у проблемах зі здоров'ям (відео)

Монархиня каже, що їй важко ходити, і всюди носить із собою тростину, на яку спирається під час зустрічей та заходів.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II дедалі рідше з'являється на публіці, що провокує нові тривожні чутки про її здоров'я. Про те, що з нею не все гаразд, підтвердила і сама монархиня, коли вітала нового міністра оборони генерал-майора Елдона Міллара та його попередника контрадмірала Джеймса Маклеода у Дубовій кімнаті Віндзорського замку, повідомляє Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

На аудієнції Її Величність з'явилася у сукні з квітковим принтом та беззмінному перловому кольє. Королева виглядала слабкою і спиралася на тростину, з якою не розлучається останнім часом. Вона привіталася з присутніми і на питання "Як справи?" відповіла:

"Ну, як бачите, я не можу рухатися".

[ + – ] Зустріч королеви з міністром оборони та його попередником

Єлизавета II вперше з'явилася у публічному просторі після того, як її син, принц Чарльз, та невістка, Камілла Паркер-Боулз захворіли на коронавірус.

Букінгемський палац, як і раніше, відмовляється підтвердити, чи був у королеви позитивний або негативний результат на коронавірус, посилаючись на медичну конфіденційність і заявляючи, що минулого тижня вона не мала жодних симптомів.

Наразі королева проходить щоденні тести та виконує всі розпорядження лікарів. При цьому невідомо, чи вона на самоізоляції.

Останнім часом монархиня переживає не найкращий період. Королівську родину продовжують трусити скандали. Перший пов'язаний із принцом Ендрю, який днями завершив врегулювання гучної справи про сексуальне насильство проти нього, погодившись виплатити позивачу Вірджинії Джуффре компенсацію. Сума офіційно не розголошується, однак, за даними The Telegraph, вона становитиме понад £12 мільйонів ($16 млн), частину з якої покриє сама королева.

Другий скандал пов'язаний із початком розслідування лондонською поліцією щодо благодійного фонду принца Чарльза. Правоохоронці не виключають, що керівництво фонду, можливо, допомогло отримати Орден Британської імперії донору, саудівському мільярдеру Махфузу Мареї Мубараку бін Махфузу, а потім – і британське громадянство.

Нагадаємо, нещодавно королева з'явилася на прийомі в Сандрінгамі з великою гематомою на лівій нозі. При цьому вона спиралася на палицю.

На честь свого Платинового ювілею на троні Єлизавета II повідомила, що після смерті королем стане принц Чарльз, а Камілла буде королевою-консорт.