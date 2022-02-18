Королева Елизавета II выпустила одеколон для собак

Это первый в мире аромат для собак.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, известная сторонница и неравнодушная к четырехлапым друзьям, выпустила первый в мире парфюм для собак, получивший название The Happy Hounds Dog Cologne (Одеколон счастливой гончей собаки). Об этом сообщает People.

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Стоимость таких необычных духов составит 9,99 фунта (13,53 долларов). Приобрести "собачий" аромат можно в сувенирном магазине Sandringham Estate в Норфолке.

Отметим, что на сайте магазина уже есть подарочный набор для собак, состоящий из шампуня, игрушки и косточек.

[ + – ] Подарочный бокс для собак

Как известно, во флаконах будут ощутимы нотки "прогулки по побережью" с нотами мускуса и бергамота.

[ + – ] У Елизаветы на протяжении жизни было более 30 собак корги

Королевские парфюмы для собак описываются как унисекс, то есть они подойдут для собак женского и мужского пола.

[ + – ] Королевские корги известны во всем мире

Ранее Фокус писал о новом щенке, который будет жить в Букингемском дворце. На удивление, это не корги, которых так любит королева Елизавета. За всю жизнь у королевы было более 30 собак этой породы. Однако сейчас у нее появился четырехлапый друг новой породы.

Напомним, после тревожных заявлений о состоянии здоровья 95-летней королевы Елизавета призналась публике, что ей все труднее двигаться, поэтому она пользуется тростью.