Королева Елизавета II выпустила одеколон для собак
Это первый в мире аромат для собак.
95-летняя королева Великобритании Елизавета II, известная сторонница и неравнодушная к четырехлапым друзьям, выпустила первый в мире парфюм для собак, получивший название The Happy Hounds Dog Cologne (Одеколон счастливой гончей собаки). Об этом сообщает People.
Стоимость таких необычных духов составит 9,99 фунта (13,53 долларов). Приобрести "собачий" аромат можно в сувенирном магазине Sandringham Estate в Норфолке.
Отметим, что на сайте магазина уже есть подарочный набор для собак, состоящий из шампуня, игрушки и косточек.
Как известно, во флаконах будут ощутимы нотки "прогулки по побережью" с нотами мускуса и бергамота.
Королевские парфюмы для собак описываются как унисекс, то есть они подойдут для собак женского и мужского пола.
Ранее Фокус писал о новом щенке, который будет жить в Букингемском дворце. На удивление, это не корги, которых так любит королева Елизавета. За всю жизнь у королевы было более 30 собак этой породы. Однако сейчас у нее появился четырехлапый друг новой породы.
Напомним, после тревожных заявлений о состоянии здоровья 95-летней королевы Елизавета призналась публике, что ей все труднее двигаться, поэтому она пользуется тростью.