У Елизаветы II появился новый щенок, но это не корги

На этот раз королева будет воспитывать не только горячо любимых ею дорги Кэнди и Мюика, но и кокер-спаниеля по кличке Лисси

На платиновый юбилей правления Елизавете II подарили щенка.Только на этот раз не корги, а кокер-спаниеля по кличке Лисси. Считается, что кокер-спаниели одни из самых преданных и ласковых собак. Они обожают обниматься и всячески проявлять любовь к своим владельцам.

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Известно, что королева Елизавета II большая поклонница корги: за всю жизнь у нее было больше 30 собак этой породы. В Британии даже принято говорить, что "королева без корги, как Тауэр без воронов".

Первую собаку этой породы Елизавете подарил ее отец Георг VI на 18 день рождения. В зрелом возрасте Ее Величество так сильно увлеклась разведением собак, что подружилась практически со всеми уважаемыми заводчиками Великобритании. Однако в 2015 году Елизавета II заявила, что больше не будет разводить собак, оставив при себе животных из помета 2000-го и 2003-го года. Свое решение Ее Величество аргументировала тем, что не хочет, чтобы ее корги пережили ее.

[ + – ] Королева Елизавета II и ее корги

В 2020 году королева попрощалась со своим любимцем по кличке Вулкан породы дорги (смесь корги и таксы). И с того момента у Ее Величества Великобритании осталась остались две собаки — Кэнди и Мюик. Второй пес - одна из двух дорги, которых королеве подарил принц Эндрю прошлой весной, чтобы отвлечь от стресса из-за интервью Меган Маркл и принца Гарри, а также госпитализации принца Филиппа. Как писал ранее Фокус, второй щенок по кличке Фергюсе умер в прошлом году.