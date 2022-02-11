У Єлизавети II з'явилося нове цуценя, але це не коргі

Цього разу королева виховуватиме не тільки улюблені нею доргі Кенді та Мюїка, але й кокер-спанієля на прізвисько Ліссі.

Тільки цього разу не коргі, а кокер-спанієля на прізвисько Ліссі. Вважається, що кокер-спанієлі — одні з найвідданіших і лагідніших собак. Вони люблять обійматися і всіляко виявляти любов до своїх власників.

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Відомо, що королева Єлизавета II велика шанувальниця коргі: за все життя вона мала понад 30 собак цієї породи. У Британії навіть прийнято говорити, що "королева без коргі, як Тауер без воронів".

Першого собаку цієї породи Єлизаветі подарував її батько Георг VI на 18 день народження. У зрілому віці Її Величність так сильно захопилася розведенням собак, що потоваришувала практично з усіма шановними заводчиками Великобританії. Однак, у 2015 році Єлизавета II заявила, що більше не розводитиме собак, залишивши при собі тварин із 2000-го та 2003-го року. Своє рішення Її Величність аргументувала тим, що не хоче, щоб її коргі пережили її.

[ + – ] Королева Єлизавета II та її коргі

У 2020 році королева попрощалася зі своїм улюбленцем на прізвисько Вулкан породи доргі (суміш коргі і такси). І з того моменту у Її Величності Великобританії залишилися два собаки — Кенді і Мюїк. Другий пес — один з двох доргі, яких королеві подарував принц Ендрю минулої весни, щоб відвернути від стресу через інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі, а також госпіталізації принца Філіпа.

Як писав раніше Фокус, друге щеня на прізвисько Фергюс померло минулого року.