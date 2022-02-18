Королева Єлизавета II випустила парфум для собак

Це перший у світі аромат для собак.

95-річна королева Великобританії Єлизавета ІІ, любителька чотирилапих друзів, випустила перший у світі парфум для собак, що отримав назву The Happy Hounds Dog Cologne (Одеколон щасливої гончої собаки). Про це повідомляє People.

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Вартість таких незвичних парфумів становитиме 9,99 фунтів (13,53 доларів). Придбати "собачий" аромат можна у сувенірному магазині Sandringham Estate у Норфолку.

Зазначимо, що на сайті магазину вже є в наявності подарунковий набір для собак, що складається з шампуню, іграшки та кісточок.

[ + – ] Подарунковий бокс для собак

Як відомо, у флаконах будуть відчутні нотки "прогулянки по побережжю" з нотами мускусу та бергамоту.

[ + – ] У Єлизавети протягом життя було понад 30 собак коргі

Парфум описується як унісекс, тобто підійде для собак жіночої та чоловічої статі.

[ + – ] Королівські коргі відомі у всьому світі

Раніше Фокус писав про нове цуценя, яке житиме в Букінгемському палаці. Як на диво, це не коргі, яких полюбляє королева Єлизавета. За все життя королева мала понад 30 собак цієї породи. Проте наразі в неї з'явився чотирилапий друг нової породи.

Нагадаємо, після тривожних заяв про стан здоров'я 95-річної королеви Єлизавета зізналася на публіку, що їй дедалі важче рухатися, тому вона користується тростиною.