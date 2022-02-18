Королева Єлизавета II випустила парфум для собак
Це перший у світі аромат для собак.
95-річна королева Великобританії Єлизавета ІІ, любителька чотирилапих друзів, випустила перший у світі парфум для собак, що отримав назву The Happy Hounds Dog Cologne (Одеколон щасливої гончої собаки). Про це повідомляє People.
Вартість таких незвичних парфумів становитиме 9,99 фунтів (13,53 доларів). Придбати "собачий" аромат можна у сувенірному магазині Sandringham Estate у Норфолку.
Зазначимо, що на сайті магазину вже є в наявності подарунковий набір для собак, що складається з шампуню, іграшки та кісточок.
Як відомо, у флаконах будуть відчутні нотки "прогулянки по побережжю" з нотами мускусу та бергамоту.
Парфум описується як унісекс, тобто підійде для собак жіночої та чоловічої статі.
Раніше Фокус писав про нове цуценя, яке житиме в Букінгемському палаці. Як на диво, це не коргі, яких полюбляє королева Єлизавета. За все життя королева мала понад 30 собак цієї породи. Проте наразі в неї з'явився чотирилапий друг нової породи.
Нагадаємо, після тривожних заяв про стан здоров'я 95-річної королеви Єлизавета зізналася на публіку, що їй дедалі важче рухатися, тому вона користується тростиною.