Статистика коронавируса на 22 февраля: 24440 новых случаев COVID-19 и 1553 госпитализации
Жертвами коронавирусной болезни за день стали 287 украинцев.
В Украине за минувшие сутки официально подтверждено 24440 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
В медучреждения с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировали 1553 человека, а от осложнений, вызванных болезнью, скончались 287 украинцев.
Коронавирус за сутки также выявили у 2455 детей и 665 медицинских работников.
За минувший день в Украине:
- заболело — 24440 человек;
- выздоровело — 33238 человек;
- летальные случаи — 287;
- госпитализации — 1553.
Динамика госпитализаций за последнюю неделю:
- 15 февраля — 3640;
- 16 февраля — 3284;
- 17 февраля — 3323;
- 18 февраля — 3208;
- 19 февраля — 3172;
- 20 февраля — 1886;
- 21 февраля — 1553.
В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, было сделано 96 972 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 39 762;
- методом ИФА — 4 890;
- экспресс-тесты на антиген к вирусу — 52 320.
Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом за день выявлено в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях:
- Киев — 4193 случая;
- Днепропетровская область — 2159 случаев;
- Одесская область — 1664 случая;
- Полтавская область — 1490 случаев;
- Запорожская область — 1393 случая.
В течение минувших суток, по данным Минздрава, в Украине вакцинировали от коронавируса 56726 человек:
- первой дозой — 15 443;
- второй дозой — 26 027;
- дополнительной дозой — 350;
- "бустером" — 14 906.
С первого дня пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 4 758 773 человек;
- выздоровело — 3 985 601 человек;
- летальные случаи — 104 932;
- сделано ПЦР-тестов — 19 430 200.
Отметим, что днем ранее в Украине выявили почти вдвое меньше новых случаев заражения коронавирусом — 13562. Также за сутки в стране в два раза выросло число смертей от осложнений, вызванных болезнью. 20 февраля от коронавируса скончались 127 граждан.
Также сообщалось, что коронавирус выявили у королевы Великобритании Елизаветы II. Болезнь протекает у монарха в легкой форме, поэтому она продолжил выполнять свои обязанности в Букингемском дворце.