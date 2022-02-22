Статистика коронавируса на 22 февраля: 24440 новых случаев COVID-19 и 1553 госпитализации

Жертвами коронавирусной болезни за день стали 287 украинцев.

В Украине за минувшие сутки официально подтверждено 24440 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В медучреждения с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировали 1553 человека, а от осложнений, вызванных болезнью, скончались 287 украинцев.

Коронавирус за сутки также выявили у 2455 детей и 665 медицинских работников.

За минувший день в Украине:

заболело — 24440 человек;

выздоровело — 33238 человек;

летальные случаи — 287;

госпитализации — 1553.

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

15 февраля — 3640;

16 февраля — 3284;

17 февраля — 3323;

18 февраля — 3208;

19 февраля — 3172;

20 февраля — 1886;

21 февраля — 1553.

В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, было сделано 96 972 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 39 762;

методом ИФА — 4 890;

экспресс-тесты на антиген к вирусу — 52 320.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом за день выявлено в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях:

Киев — 4193 случая;

Днепропетровская область — 2159 случаев;

Одесская область — 1664 случая;

Полтавская область — 1490 случаев;

Запорожская область — 1393 случая.

В течение минувших суток, по данным Минздрава, в Украине вакцинировали от коронавируса 56726 человек:

первой дозой — 15 443;

второй дозой — 26 027;

дополнительной дозой — 350;

"бустером" — 14 906.

С первого дня пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 4 758 773 человек;

выздоровело — 3 985 601 человек;

летальные случаи — 104 932;

сделано ПЦР-тестов — 19 430 200.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса скончались 287 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Отметим, что днем ранее в Украине выявили почти вдвое меньше новых случаев заражения коронавирусом — 13562. Также за сутки в стране в два раза выросло число смертей от осложнений, вызванных болезнью. 20 февраля от коронавируса скончались 127 граждан.

Также сообщалось, что коронавирус выявили у королевы Великобритании Елизаветы II. Болезнь протекает у монарха в легкой форме, поэтому она продолжил выполнять свои обязанности в Букингемском дворце.