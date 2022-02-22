UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Статистика коронавируса на 22 февраля: 24440 новых случаев COVID-19 и 1553 госпитализации

98
Статистика коронавирус госпитализация вакцинация Минздрав Украина COVID-19
Фото: РБК-Украина | В Украине за сутки от коронавируса скончались 287 человек

Жертвами коронавирусной болезни за день стали 287 украинцев.

В Украине за минувшие сутки официально подтверждено 24440 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

В медучреждения с COVID-19 или подозрением на инфицирование госпитализировали 1553 человека, а от осложнений, вызванных болезнью, скончались 287 украинцев.

Коронавирус за сутки также выявили у 2455 детей и 665 медицинских работников.

За минувший день в Украине:

  • заболело — 24440 человек;
  • выздоровело — 33238 человек;
  • летальные случаи — 287;
  • госпитализации — 1553.

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 15 февраля — 3640;
  • 16 февраля — 3284;
  • 17 февраля — 3323;
  • 18 февраля — 3208;
  • 19 февраля — 3172;
  • 20 февраля — 1886;
  • 21 февраля — 1553.

В течение минувших суток, как рассказывают в Минздраве, было сделано 96 972 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 39 762;
  • методом ИФА — 4 890;
  • экспресс-тесты на антиген к вирусу — 52 320.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом за день выявлено в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях:

  • Киев — 4193 случая;
  • Днепропетровская область — 2159 случаев;
  • Одесская область — 1664 случая;
  • Полтавская область — 1490 случаев;
  • Запорожская область — 1393 случая.

В течение минувших суток, по данным Минздрава, в Украине вакцинировали от коронавируса 56726 человек:

  • первой дозой — 15 443;
  • второй дозой — 26 027;
  • дополнительной дозой — 350;
  • "бустером" — 14 906.

С первого дня пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 4 758 773 человек;
  • выздоровело — 3 985 601 человек;
  • летальные случаи — 104 932;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 430 200.
Статистика коронавирус госпитализация вакцинация Минздрав Украина COVID-19
В Украине за сутки от коронавируса скончались 287 человек
Фото: пресс-служба МОЗ

Отметим, что днем ранее в Украине выявили почти вдвое меньше новых случаев заражения коронавирусом — 13562. Также за сутки в стране в два раза выросло число смертей от осложнений, вызванных болезнью. 20 февраля от коронавируса скончались 127 граждан.

Также сообщалось, что коронавирус выявили у королевы Великобритании Елизаветы II. Болезнь протекает у монарха в легкой форме, поэтому она продолжил выполнять свои обязанности в Букингемском дворце.