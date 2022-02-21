Статистика коронавируса на 21 февраля: 13562 новых случая COVID-19 и 1886 госпитализаций

От осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 127 украинцев.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13562 новых случая заражения коронавирусом. Утренняя статистика заболеваемости COVID-19 была опубликована пресс-службой Минздрава.

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За день в больницы с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 1886 пациентов. COVID-19, по данным Минздрава, также выявили у 1254 детей и 151 медицинского работника.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки скончались 127 украинцев.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 13562 человека;

выздоровело — 13904 человека;

летальные случаи — 127;

госпитализации — 1886.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

14 февраля — 1889;

15 февраля — 3640;

16 февраля — 3284;

17 февраля — 3323;

18 февраля — 3208;

19 февраля — 3172;

20 февраля — 1886.

В течение минувших суток медработники сделали 46428 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 17065;

методом ИФА — 2272;

экспресс-тесты на антиген — 27091.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Киев, Днепропетровская и Николаевская области:

Киев — 2297 случаев;

Днепропетровская область — 1353 случая;

Николаевская область — 1099 случаев;

Одесская область — 1011 случаев;

Харьковская область — 911 случаев.

В Украине за вчерашний день от COVID-19 вакцинировали 17172 человека:

первая доза — 4769;

вторая доза — 7965;

дополнительная доза вакцины — 78;

"бустер" — 4360.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 4 734 333 человек;

выздоровело — 3 952 363 человек;

летальные случаи — 104 645;

сделано ПЦР-тестов — 19 390 438.

[ + – ] В Украине за сутки от коронавируса умерли 127 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее сообщалось, что вакцинированные от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить "ковидные" выплаты на оплату коммуналки. Нововведения в программе "єПідтримка" вступили в силу с 14 февраля, а срок использования средств, которые государство начисляет за прохождение курса иммунизации, продлен с 4 месяцев до 9.

20 февраля появилась информация о том, что королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. 95-летний монарх не планирует прекращать свои обязанности во дворце, а ее болезнь протекает в легкой форме.