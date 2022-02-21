Статистика коронавируса на 21 февраля: 13562 новых случая COVID-19 и 1886 госпитализаций
От осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 127 украинцев.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13562 новых случая заражения коронавирусом. Утренняя статистика заболеваемости COVID-19 была опубликована пресс-службой Минздрава.
За день в больницы с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 1886 пациентов. COVID-19, по данным Минздрава, также выявили у 1254 детей и 151 медицинского работника.
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки скончались 127 украинцев.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 13562 человека;
- выздоровело — 13904 человека;
- летальные случаи — 127;
- госпитализации — 1886.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 14 февраля — 1889;
- 15 февраля — 3640;
- 16 февраля — 3284;
- 17 февраля — 3323;
- 18 февраля — 3208;
- 19 февраля — 3172;
- 20 февраля — 1886.
В течение минувших суток медработники сделали 46428 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 17065;
- методом ИФА — 2272;
- экспресс-тесты на антиген — 27091.
Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Киев, Днепропетровская и Николаевская области:
- Киев — 2297 случаев;
- Днепропетровская область — 1353 случая;
- Николаевская область — 1099 случаев;
- Одесская область — 1011 случаев;
- Харьковская область — 911 случаев.
В Украине за вчерашний день от COVID-19 вакцинировали 17172 человека:
- первая доза — 4769;
- вторая доза — 7965;
- дополнительная доза вакцины — 78;
- "бустер" — 4360.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 4 734 333 человек;
- выздоровело — 3 952 363 человек;
- летальные случаи — 104 645;
- сделано ПЦР-тестов — 19 390 438.
Ранее сообщалось, что вакцинированные от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить "ковидные" выплаты на оплату коммуналки. Нововведения в программе "єПідтримка" вступили в силу с 14 февраля, а срок использования средств, которые государство начисляет за прохождение курса иммунизации, продлен с 4 месяцев до 9.
20 февраля появилась информация о том, что королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. 95-летний монарх не планирует прекращать свои обязанности во дворце, а ее болезнь протекает в легкой форме.