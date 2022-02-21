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Статистика коронавируса на 21 февраля: 13562 новых случая COVID-19 и 1886 госпитализаций

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Фото: NazarNews | В Украине за сутки от коронавируса умерли 127 человек

От осложнений, которые были вызваны коронавирусной болезнью, скончались 127 украинцев.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13562 новых случая заражения коронавирусом. Утренняя статистика заболеваемости COVID-19 была опубликована пресс-службой Минздрава.

За день в больницы с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 1886 пациентов. COVID-19, по данным Минздрава, также выявили у 1254 детей и 151 медицинского работника.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, за сутки скончались 127 украинцев.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 13562 человека;
  • выздоровело — 13904 человека;
  • летальные случаи — 127;
  • госпитализации — 1886.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 14 февраля — 1889;
  • 15 февраля — 3640;
  • 16 февраля — 3284;
  • 17 февраля — 3323;
  • 18 февраля — 3208;
  • 19 февраля — 3172;
  • 20 февраля — 1886.

В течение минувших суток медработники сделали 46428 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 17065;
  • методом ИФА — 2272;
  • экспресс-тесты на антиген — 27091.

Лидерами по новым случаям заражения коронавирусом за сутки стали Киев, Днепропетровская и Николаевская области:

  • Киев — 2297 случаев;
  • Днепропетровская область — 1353 случая;
  • Николаевская область — 1099 случаев;
  • Одесская область — 1011 случаев;
  • Харьковская область — 911 случаев.

В Украине за вчерашний день от COVID-19 вакцинировали 17172 человека:

  • первая доза — 4769;
  • вторая доза — 7965;
  • дополнительная доза вакцины — 78;
  • "бустер" — 4360.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

  • заболело — 4 734 333 человек;
  • выздоровело — 3 952 363 человек;
  • летальные случаи — 104 645;
  • сделано ПЦР-тестов — 19 390 438.
Статистика коронавирус госпитализации вакцинация ПЦР Украина Минздрав COVID-19
В Украине за сутки от коронавируса умерли 127 человек
Фото: пресс-служба МОЗ

Ранее сообщалось, что вакцинированные от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить "ковидные" выплаты на оплату коммуналки. Нововведения в программе "єПідтримка" вступили в силу с 14 февраля, а срок использования средств, которые государство начисляет за прохождение курса иммунизации, продлен с 4 месяцев до 9.

20 февраля появилась информация о том, что королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. 95-летний монарх не планирует прекращать свои обязанности во дворце, а ее болезнь протекает в легкой форме.