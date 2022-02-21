Статистика коронавірусу на 21 лютого: 13 562 нові випадки COVID-19 та 1886 госпіталізацій

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 127 українців.

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 562 нові випадки зараження коронавірусом. Ранкова статистика захворюваності на COVID-19 була опублікована пресслужбою МОЗ.

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За день до лікарень із коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 1886 пацієнтів. COVID-19, за даними МОЗ, також виявили в 1254 дітей і 151 медичного працівника.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померло 127 українців.

Минулої доби в Україні:

захворіло — 13 562 особи;

одужало — 13 904 особи;

летальні випадки — 127;

госпіталізації — 1886.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

14 лютого — 1889;

15 лютого — 3640;

16 лютого — 3284;

17 лютого — 3323;

18 лютого — 3208;

19 лютого — 3172;

20 лютого — 1886.

Протягом минулої доби медпрацівники зробили 46 428 тестів на коронавірус.

методом ПЛР — 17 065;

методом ІФА — 2272;

експрес-тести на антиген — 27 091.

Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом за добу стали Київ, Дніпропетровська та Миколаївська області:

Київ – 2297 випадків;

Дніпропетровська область — 1353 випадки;

Миколаївська область — 1099 випадків;

Одеська область — 1011 випадків;

Харківська область — 911 випадків.

В Україні за вчорашній день від COVID-19 вакцинували 17 172 особи:

перша доза — 4769;

друга доза — 7965;

додаткова доза вакцини – 78;

"бустер" — 4360.

Із початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

захворіло — 4 734 333 особи;

одужало — 3 952 363 особи;

летальні випадки — 104 645;

зроблено ПЛР-тестів — 19 390 438.

[ + – ] В Україні за добу від коронавірусу померло 127 людей Фото: прес-служба МОЗ

Раніше повідомлялося, що вакциновані від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити "ковідні" виплати на оплату комуналки. Нововведення в програмі "єПідтримка" набули чинності з 14 лютого, а термін використання коштів, які держава нараховує за проходження курсу імунізації, продовжено з 4 місяців до 9 місяців.

20 лютого з'явилася інформація про те, що королева Великобританії Єлизавета II заразилася коронавірусом. 95-річний монарх не планує припиняти свої обов'язки в палаці, а її хвороба протікає в легкій формі.