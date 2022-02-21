Статистика коронавірусу на 21 лютого: 13 562 нові випадки COVID-19 та 1886 госпіталізацій
Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 127 українців.
В Україні за минулу добу зафіксовано 13 562 нові випадки зараження коронавірусом. Ранкова статистика захворюваності на COVID-19 була опублікована пресслужбою МОЗ.
За день до лікарень із коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 1886 пацієнтів. COVID-19, за даними МОЗ, також виявили в 1254 дітей і 151 медичного працівника.
Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померло 127 українців.
Минулої доби в Україні:
- захворіло — 13 562 особи;
- одужало — 13 904 особи;
- летальні випадки — 127;
- госпіталізації — 1886.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 14 лютого — 1889;
- 15 лютого — 3640;
- 16 лютого — 3284;
- 17 лютого — 3323;
- 18 лютого — 3208;
- 19 лютого — 3172;
- 20 лютого — 1886.
Протягом минулої доби медпрацівники зробили 46 428 тестів на коронавірус.
- методом ПЛР — 17 065;
- методом ІФА — 2272;
- експрес-тести на антиген — 27 091.
Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом за добу стали Київ, Дніпропетровська та Миколаївська області:
- Київ – 2297 випадків;
- Дніпропетровська область — 1353 випадки;
- Миколаївська область — 1099 випадків;
- Одеська область — 1011 випадків;
- Харківська область — 911 випадків.
В Україні за вчорашній день від COVID-19 вакцинували 17 172 особи:
- перша доза — 4769;
- друга доза — 7965;
- додаткова доза вакцини – 78;
- "бустер" — 4360.
Із початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні:
- захворіло — 4 734 333 особи;
- одужало — 3 952 363 особи;
- летальні випадки — 104 645;
- зроблено ПЛР-тестів — 19 390 438.
Раніше повідомлялося, що вакциновані від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити "ковідні" виплати на оплату комуналки. Нововведення в програмі "єПідтримка" набули чинності з 14 лютого, а термін використання коштів, які держава нараховує за проходження курсу імунізації, продовжено з 4 місяців до 9 місяців.
20 лютого з'явилася інформація про те, що королева Великобританії Єлизавета II заразилася коронавірусом. 95-річний монарх не планує припиняти свої обов'язки в палаці, а її хвороба протікає в легкій формі.