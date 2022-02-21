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Статистика коронавірусу на 21 лютого: 13 562 нові випадки COVID-19 та 1886 госпіталізацій

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Фото: NazarNews | В Україні за добу від коронавірусу померло 127 людей

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 127 українців.

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 562 нові випадки зараження коронавірусом. Ранкова статистика захворюваності на COVID-19 була опублікована пресслужбою МОЗ.

За день до лікарень із коронавірусом або підозрою на зараження госпіталізували 1886 пацієнтів. COVID-19, за даними МОЗ, також виявили в 1254 дітей і 151 медичного працівника.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, за добу померло 127 українців.

Минулої доби в Україні:

  • захворіло — 13 562 особи;
  • одужало — 13 904 особи;
  • летальні випадки — 127;
  • госпіталізації — 1886.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 14 лютого — 1889;
  • 15 лютого — 3640;
  • 16 лютого — 3284;
  • 17 лютого — 3323;
  • 18 лютого — 3208;
  • 19 лютого — 3172;
  • 20 лютого — 1886.

Протягом минулої доби медпрацівники зробили 46 428 тестів на коронавірус.

  • методом ПЛР — 17 065;
  • методом ІФА — 2272;
  • експрес-тести на антиген — 27 091.

Лідерами з нових випадків зараження коронавірусом за добу стали Київ, Дніпропетровська та Миколаївська області:

  • Київ – 2297 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1353 випадки;
  • Миколаївська область — 1099 випадків;
  • Одеська область — 1011 випадків;
  • Харківська область — 911 випадків.

В Україні за вчорашній день від COVID-19 вакцинували 17 172 особи:

  • перша доза — 4769;
  • друга доза — 7965;
  • додаткова доза вакцини – 78;
  • "бустер" — 4360.

Із початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

  • захворіло — 4 734 333 особи;
  • одужало — 3 952 363 особи;
  • летальні випадки — 104 645;
  • зроблено ПЛР-тестів — 19 390 438.
Статистика коронавірусу госпіталізації вакцинація ПЛР Україна МОЗ COVID-19
В Україні за добу від коронавірусу померло 127 людей
Фото: прес-служба МОЗ

Раніше повідомлялося, що вакциновані від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити "ковідні" виплати на оплату комуналки. Нововведення в програмі "єПідтримка" набули чинності з 14 лютого, а термін використання коштів, які держава нараховує за проходження курсу імунізації, продовжено з 4 місяців до 9 місяців.

20 лютого з'явилася інформація про те, що королева Великобританії Єлизавета II заразилася коронавірусом. 95-річний монарх не планує припиняти свої обов'язки в палаці, а її хвороба протікає в легкій формі.