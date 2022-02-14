Українці можуть витратити "ковідну тисячу" на оплату комунальних послуг

Громадяни віком від 60 років мають право сплатити комунальні послуги із коштів "ЄПідтримки", а термін використання коштів продовжено з 4 місяців до 9.

З 14 лютого українці віком від 60 років можуть сплатити "ковідною тисячею" житлово-комунальні послуги. Крім того, наразі витратити кошти можна протягом 9 місяців, повідомляє "Дія".

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Вакциновані проти COVID-19 українці тепер можуть витратити 1000 гривень від держави на комунальні послуги, але ця можливість є лише у громадян віком від 60 років. Розширення президентської програми було розглянуто ще 9 лютого, і вже 14 лютого функція стала доступною.

Крім того, раніше використати кошти можна було лише протягом 4 місяців. Тепер термін збільшено до 9 місяців. Також з 14 лютого "ковідну тисячу" можна витратити на підписку газет та журналів. Оформити передплату можна як для себе, так і для близьких родичів. Крім того, є можливість оформити передплату на газети та журнали для дитячих інтернатів.

Уже понад 8 млн вакцинованих українців скористалися послугою ковідних виплат. Як повідомляють у "Дії", це понад 3 млрд гривень "ЄПідтримки". Якщо ви вже повністю вакциновані та маєте зелений сертифікат, але ще не отримали виплату — достатньо зробити кілька простих кроків: онлайн відкрити спеціальну картку у банку-партнері та в додатку "Дія" вибрати "Послуги", "ЄПідтримка" та "Отримати допомогу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що програма "ЄПідтримка" працюватиме до 18 грудня 2022 року. Обіцяють, що заявку на отримання виплати можна буде подати і в режимі офлайн. Раніше стало відомо, що хакер злив особисті дані мільйонів українців, які отримав із сервісу "Дія". Їх продають за 15 тисяч доларів.