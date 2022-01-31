Скільки діятиме програма "єПідтримка": названі терміни закінчення

Програма "єПідтримка" розрахована на кілька етапів, і в майбутньому заявку на допомогу можна буде подати в офлайн-форматі.

Програма підтримки українців, які вакцинувалися від коронавірусу "єПідтримка", триватиме рік і діятиме до 18 грудня 2022 року. Вона передбачає виплату всім вакцинованим українцям 1 000 грн допомоги. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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У Мінекономіки повідомили, що "єПідтримка" буде реалізована в кілька етапів:

1 етап — отримання коштів за допомогою програми "Дія".

2 етап — альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють.

Коли саме запрацює 2 етап, невідомо, але очікується, що до нього перейдуть у 2-3 кварталі 2022 року. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати заявку на отримання допомоги в офлайн-форматі.

Повідомляється, що завдяки можливості купувати ліки за гроші з "єПідтримки" для людей понад 60 років із 24 січня за тиждень було витрачено 88 млн грн в аптеках.

"єПідтримка" — державна програма для допомоги українцям у розмірі 1 000 грн, які вакцинувалися від коронавірусу 2 дозами. Програма призначена для підтримки бізнесу, який постраждав унаслідок пандемії. Гроші за вакцинацію можна витратити на покупку книг, похід у кінотеатр, театр, на концерт і спортзал, а також на залізничні чи авіа квитки всередині України.

Повідомлялося, що Кабмін анонсував розширення програми "єПідтримка". В уряді хочуть дозволити оплачувати комуналку для людей віком від 60 років, а також оплачувати освітні послуги для вакцинованих підлітків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував додаткові виплати в межах програми "єПідтримка". Для українців, які зробили бустерну дозу вакцини від коронавірусу, виплатять додатково 500 грн допомоги.