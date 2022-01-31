Сколько будет действовать програма "єПідтримка": названы сроки окончания

Программа "єПідтримка" рассчитана на несколько этапов и в будущем заявку на помощь можно будет сделать в офлайн-формате.

Программа поддержки украинцев, которые вакцинировались от коронавируса "єПідтримка" продлится год и будет действовать до 18 декабря 2022 года. Она предусматривает выплату всем вакцинированным украинцам 1000 грн помощи. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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В Минэкономики сообщили, что "єПідтримка" будет реализована в несколько этапов:

1 этап — получение средств с помощью программы "дія".

2 этап — альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Когда именно заработает 2 этап неизвестно, но ожидается, что к нему перейдут во 2-3 квартале 2022 года. Люди, которые не имеют смартфонов, смогут подать заявку на получение помощи в офлайн-формате.

Сообщается, что благодаря возможности покупать лекарства за деньги с "єПідтримки" для людей выше 60 лет с 24 января, за неделю было потрачено 88 млн грн в аптеках.

"єПідтримка" — государственная программа для помощи украинцам в размере 1000 грн, которые вакцинировались от коронавируса 2 дозами. Программа предусмотрена для поддержки бизнеса, пострадавшего в результате пандемии. Деньги за вакцинацию можно потратить на покупку книг, поход в кинотеатр, театр, на концерт и в спортзал, а также на железнодорожные или авиа билеты внутри Украины.

Сообщалось, что Кабмин анонсировал расширение программы "єПідтримка". В правительстве хотят разрешить оплачивать коммуналку для людей старше 60 лет, а также оплачивать образовательные услуги для вакцинированных подростков.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал дополнительные выплаты в рамках программы "єПідтримка". Для украинцев, которые сделали бустерную доза вакцины от коронавируса выплатят дополнительно 500 грн помощи.