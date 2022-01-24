Зеленский анонсировал новые выплаты для украинцев, которые привились бустерной дозой

Благодаря расширению программы "єПідтримка", по словам президента, украинцы в возрасте от 60 лет также смогут потратить деньги, полученные за вакцинацию, на оплату коммуналки.

Украинцам, которые получат бустерную дозу вакцины от коронавируса, государство перечислит по программе "єПідтримка" еще по 500 гривен. Об этом в ходе нового видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в ближайшее время ожидается расширение программы "єПідтримка", по которой граждане получают 1000 гривен за вакцинацию.

Как заверил Владимир Зеленский, полностью привитые граждане, которые вакцинируются бустерной дозой препарата от коронавируса, могут рассчитывать на получение дополнительных 500 гривен.

"Есть понимание, что иммунитет возрастает после каждой дозы вакцины. А стратегия бустеризации (получение третьей дозы — ред.) стала единым стандартом для всех развитых стран. И в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено еще 500 гривен для тех граждан, которые получат бустерную дозу", — подчеркнул глава государства.

В ходе видеообращения Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени государственная программа "єПідтримка" будет расширена на граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые смогут 1000 гривен за вакцинацию потратит на образование и прохождение образовательных курсов.

Президент также анонсировал, что украинцы старше 60 лет с февраля смогут тратить деньги, полученные за иммунизацию от государства, на оплату коммунальных услуг.

"Есть все шансы, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого должен быть высокий уровень охвата вакцинации. Мы должны быть вакцинированными, чтобы быть здоровыми… Я желаю всем 36,6. Бережем себя — сохраним Украину", — добавил Владимир Зеленский в новом видеообращении.

[ + – ] За получение бустерной дозы вакцины украинцы получат по 500 гривен

Напомним, 10 января "Альфа-банк" и Monobank сообщили о выдаче украинцам пластиковых карт для зачисления 1000 гривен за вакцинацию. Такой тип карт будет предназначен для клиентов, у которых не было возможность оформить Digital-карту через приложение интернет-банкинга.

В конце декабря 2021 года СМИ писали о том, что некоторым украинцам удалось потратить 1000 гривен за вакцинацию на алкоголь.