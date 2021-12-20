"Вовина тысяча" на пиво: как в Украине тратят деньги, полученные за вакцинацию (фото, видео)
На торговых площадках гражданам также предлагают "обналичить" ковидные выплаты — 200 гривен на карту в обмен на покупку товара через "єПідтримка".
Некоторые граждане поделились "лайфхаком", как можно потратить 1000 гривен, которые выплачивают за вакцинацию, не по назначению и купить за эти деньги алкоголь. Видеоролик в соцсетях опубликовал один из "предприимчивых" пользователей.
Так, мужчине удалось купить пиво на баре кинотеатра за деньги, которые выплачивают гражданам через "Дию" за прохождение полного курса вакцинации.
"Вот годный лайфахак, как потратить тысячу Зеленского с пользой. Зашел в кинотеатр и со своей картой "єПідтримка" за 60 гривен купил две баночки отличного украинского пива. И для этого вам не обязательно смотреть "Человека-паука". Вы просто можете зайти на бар, купить себе пиво и выйти… Сегодня я сам попробую это сделать и выложу видео", — заявил автор видеоролика.
В комментариях под видеороликом девушка написала, что тысячу гривен, которая выплачивается за прохождение вакцинации, можно также потратить на баре в сети кинотеатров "Мультиплекс".
На площадке OLX украинцам предлагают "обналичить" 1000 гривен, которую государство перечисляет за прохождение вакцинации от коронавируса.
Гражданам готовы перечислить по 200 гривен в обмен на возможность купить какой-то товар по виртуальной карте "єПідтримка". Стоит добавить, что администрация торговой площадки активно блокирует подобные объявления об "обналичивании 1000 гривен".
Отметим, в начале декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, как гражданам получить 1000 гривен за вакцинацию. Премьер-министр анонсировал запуск с 13 декабря бета-услуги в "Дие", через которую украинцы могут оформить себе выплату. Чтобы получить 1000 гривен за вакцинацию до Нового года, гражданам необходимо подать заявку до 29 декабря включительно.
Позже в Минцифре предупредили, что уже 20-21 декабря украинцам начнут перечислять 1000 гривен за вакцинацию. Денежные средства поступят на виртуальные карты "єПідтримка" через 10 дней после оформления заявки, а первыми выплаты получат те граждане, которые участвовали в тестировании услуги.
Ранее Фокус в своем материале подробно рассказывал, как украинцам получить 1000 гривен за вакцинацию.