"Вовина тысяча" на пиво: как в Украине тратят деньги, полученные за вакцинацию (фото, видео)

На торговых площадках гражданам также предлагают "обналичить" ковидные выплаты — 200 гривен на карту в обмен на покупку товара через "єПідтримка".

Некоторые граждане поделились "лайфхаком", как можно потратить 1000 гривен, которые выплачивают за вакцинацию, не по назначению и купить за эти деньги алкоголь. Видеоролик в соцсетях опубликовал один из "предприимчивых" пользователей.

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Так, мужчине удалось купить пиво на баре кинотеатра за деньги, которые выплачивают гражданам через "Дию" за прохождение полного курса вакцинации.

"Вот годный лайфахак, как потратить тысячу Зеленского с пользой. Зашел в кинотеатр и со своей картой "єПідтримка" за 60 гривен купил две баночки отличного украинского пива. И для этого вам не обязательно смотреть "Человека-паука". Вы просто можете зайти на бар, купить себе пиво и выйти… Сегодня я сам попробую это сделать и выложу видео", — заявил автор видеоролика.

[ + – ] Украинцы покупают алкоголь за деньги, которые через "Дию" выплачиваются за вакцинацию

В комментариях под видеороликом девушка написала, что тысячу гривен, которая выплачивается за прохождение вакцинации, можно также потратить на баре в сети кинотеатров "Мультиплекс".

[ + – ] Украинцы покупают алкоголь на деньги, полученные за вакцинацию

[ + – ] Украинцы покупают алкоголь на деньги, полученные за вакцинацию

На площадке OLX украинцам предлагают "обналичить" 1000 гривен, которую государство перечисляет за прохождение вакцинации от коронавируса.

Гражданам готовы перечислить по 200 гривен в обмен на возможность купить какой-то товар по виртуальной карте "єПідтримка". Стоит добавить, что администрация торговой площадки активно блокирует подобные объявления об "обналичивании 1000 гривен".

[ + – ] Украинцам предлагают обналичить 1000 гривен за вакцинацию

Отметим, в начале декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, как гражданам получить 1000 гривен за вакцинацию. Премьер-министр анонсировал запуск с 13 декабря бета-услуги в "Дие", через которую украинцы могут оформить себе выплату. Чтобы получить 1000 гривен за вакцинацию до Нового года, гражданам необходимо подать заявку до 29 декабря включительно.

Позже в Минцифре предупредили, что уже 20-21 декабря украинцам начнут перечислять 1000 гривен за вакцинацию. Денежные средства поступят на виртуальные карты "єПідтримка" через 10 дней после оформления заявки, а первыми выплаты получат те граждане, которые участвовали в тестировании услуги.

Ранее Фокус в своем материале подробно рассказывал, как украинцам получить 1000 гривен за вакцинацию.