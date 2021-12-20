"Вовина тисяча" на пиво: як в Україні витрачають гроші, отримані за вакцинацію (фото, відео)

На торгових майданчиках громадянам також пропонують "перевести в готівку" ковідні виплати — 200 гривень на картку в обмін на купівлю товару через "єПідтримка".

Деякі громадяни поділилися "лайфхаком", як можна витратити 1000 гривень, які виплачують за вакцинацію, не за призначенням та купити за ці гроші алкоголь. Відеоролик у соцмережах опублікував один із "підприємливих" користувачів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, чоловікові вдалося купити пиво на барі кінотеатру за гроші, які виплачують громадянам через Дію за проходження повного курсу вакцинації.

"От придатний лайфхак, як витратити тисячу Зеленського з користю. Зайшов у кінотеатр і зі своєю карткою "єПідтримка" за 60 гривень купив дві баночки чудового українського пива. І для цього вам не обов'язково дивитися "Людину-павука". Ви просто можете зайти на бар, купити собі пиво і вийти... Сьогодні я сам спробую це зробити та викладу відео", — заявив автор відеоролика.

[ + – ] Українці купують алкоголь за гроші, які через "Дію" виплачуються за вакцинацію

У коментарях під відеороликом дівчина написала, що тисячу гривень, яка виплачується за проходження вакцинації, також можна витратити на барі в мережі кінотеатрів "Мультиплекс".

[ + – ] Українці купують алкоголь за гроші, отримані за вакцинацію

[ + – ] Українці купують алкоголь за гроші, отримані за вакцинацію

На майданчику OLX українцям пропонують "перевести в готівку" 1000 гривень, яку держава перераховує за проходження вакцинації від коронавірусу.

Громадянам готові перерахувати по 200 гривень в обмін на можливість купити якийсь товар за віртуальною карткою "єПідтримка". Варто додати, що адміністрація торгового майданчика активно блокує подібні оголошення про "переведення в готівку 1000 гривень".

[ + – ] Українцям пропонують перевести в готівку 1000 гривень за вакцинацію

Зазначимо, на початку грудня голова Кабміну Денис Шмигаль пояснив, як громадянам отримати 1000 гривень за вакцинацію. Прем'єр-міністр анонсував запуск із 13 грудня бета-послуги в "Дії", через яку українці можуть оформити собі виплату. Щоб отримати 1000 гривень за вакцинацію до Нового року, громадянам потрібно подати заявку до 29 грудня включно.

Пізніше у Мінцифрі попередили, що вже 20-21 грудня українцям почнуть перераховувати 1000 гривень за вакцинацію. Кошти надійдуть на віртуальні картки "єПідтримка" через 10 днів після оформлення заявки, а першими виплати отримають ті громадяни, які брали участь у тестуванні послуги.

Раніше Фокус у своєму матеріалі докладно розповідав, як українцям отримати 1000 гривень за вакцинацію.