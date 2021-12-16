"Гроші почнуть приходити 20-21 грудня": у Мінцифрі розповіли, коли чекати на обіцяну 1000 грн

Виплати надійдуть на рахунки українців за 10 днів після оформлення заявки. Учасники тестування зможуть їх отримати раніше.

20-21 грудня українцям почнуть переказувати гроші за вакцинацію в межах проєкту "єПідтримка". Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров назвав такі терміни в інтерв'ю ВВС.

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"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми будуть вирішені до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У повідомленнях ми попереджаємо, що гроші можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше", — заявив глава відомства.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram підтвердив, що банк-партнер почне виплачувати клієнтам по 1000 грн за вакцинацію одразу після закінчення тестового періоду. За його словами, перші 500 тис. українців, які подали заявки на участь у тестуванні, можуть отримати гроші вже 16 грудня, якщо система витримає навантаження.

Гороховський закликав користувачів не поспішати витрачати отриману 1000 грн, оскільки банк матиме пропозиції від компаній-партнерів — знижки, сертифікати, подарунки. Так, Олег Гороховський повідомив, що "Планета Кіно" запропонує сертифікати номіналом 250 грн кожен, мережа SportLife – сертифікат на 2000 грн для оплати будь-якого абонементу, Соnсеrt.ua – сертифікат на 1000 грн.

"Партнери додаватимуться ще. Пропозиція діє тільки для клієнтів Монобанку", — написав Гороховський.

За його словами, наразі картки "єПідтримка" оформили вже 1 314 000 клієнтів.

В інтерв'ю Михайло Федоров попередив про можливий збій "Дії" 19 грудня. За словами міністра, деякі застарілі реєстри можуть не впоратися з великим напливом заявок, який очікується після закінчення тестування та запуску проєкту "єПідтримка".

Раніше Фокус з'ясував, як отримати "ковідну" 1000 грн за вакцинацію. З 19 грудня Мінцифри запускає державну програму "єПідтримка", в межах якої будь-який володар "зеленого" сертифікату може отримати бонус від Кабміну. Виплату отримають громадяни України старше 18 років, які відкрили рахунок зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів і підключили послугу в сервісі "Дія". 2021 року 1000 гривень отримають лише ті, хто подав заявку до 29 грудня включно.

Писали також, що 13 грудня в "Дії" стався масштабний збій через запуск проекту "єПідтримка". Після оновлення мобільного додатка користувачі втратили доступ до цифрових версій документів, включаючи COVID-сертифікати та паспорти. Представники сервісу заявили, що проблеми почалися через збій у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я.