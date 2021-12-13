У "Дія" стався масштабний збій: зникли COVID-сертифікати, ІПН та паспорти (фото)

Користувачі поскаржилися, що в них не завантажуються послуги, а власне в додатку зникли всі документи.

Українці скаржаться на збій під час спроби залогінитися у додатку "Дія", в якому з 13 грудня можна залишити заявку на оформлення виплати 1 000 гривень за вакцинацію. Фокус особисто перевірив інформацію щодо того, що користувачі не завантажують послуги.

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Зокрема, у Facebook-спільноті "Дія" українці масово почали скаржитися на те, що в них із програми зникли COVID-сертифікати, ІПН та паспорти.

Деякі користувачі розповіли, що в них не працює "Дія" після того, як вони оновили програму до останньої версії для подавання заявки на виплату 1 000 гривень за вакцинацію.

Пресслужба українського сервісу держпослуг визнала наявність технічних проблем і порадила українцям скористатися "Дією" пізніше.

"Сьогодні в центральній базі даних ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я, — ред.) стався технічний інцидент, що спричинив збої в передаванні даних. Зазначаємо, що "Дія" є лише технічним адміністратором і відображає статус, який отримує з ЕСОЗ унаслідок перевірки. Проте фахівці eZdorovya та Національної Служби здоров'я вже працюють над відновленням роботи системи", — відповіли у пресслужбі на численні скарги громадян про те, що сервіс не працює.

[ + – ] Додаток Дія не працює

Співробітники редакції Фокусу зіштовхнулися з аналогічними проблемами під час спроби зайти до програми "Дія". Збій стався після запису на оформлення виплати 1 000 гривень. Після спроби перелогінитися, у "Дії" зникли всі наявні документи. Також система видавала помилку під час авторизації.

[ + – ] Українці поскаржилися на збій у додатку Дія [ + – ] Українці поскаржилися на збій у додатку Дія [ + – ] Українці поскаржилися на збій у додатку Дія [ + – ] Українці поскаржилися на збій у додатку Дія [ + – ] Українці поскаржилися на збій у додатку Дія [ + – ] Українці поскаржилися на збій у додатку Дія

На запит редакції щодо неможливості зайти в додаток, у ДП "Дія" поки що не відповіли.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартував пілот проєкту "Підтримка" для отримання 1 000 гривень за вакцинацію. Для отримання коштів громадянам необхідно зареєструвати картку в одному з банків-партнерів програми, а з 19 грудня послуга запрацює для всіх українців у додатку Дія.

Нагадаємо, що українці можуть оформити заявку на виплату 1 000 гривень за вакцинацію. Як зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з 13 грудня буде запущено бету-послугу для оформлення віртуальних карток, на які зарахують 1 000 гривень за проходження повного курсу імунізації. Заявки на користування послугою "єПідтримка" необхідно залишати у додатку "Дія".