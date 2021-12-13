В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)

Пользователи пожаловались, что у них не загружаются услуги, а в самом приложении исчезли все документы.

Украинцы жалуются на сбой при попытке залогиниться в приложении "Дия", в котором с 13 декабря можно оставить заявку на оформление выплаты в 1000 гривен за вакцинацию. Фокус лично проверил информацию касательно того, что у пользователей не загружаются услуги.

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В частности, в Facebook-сообществе "Дія" украинцы массово начали жаловаться на то, что у них из приложения исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта.

Некоторые пользователи рассказали, что у них не работает "Дия" после того, как они обновили приложение до последней версии для подачки заявки на выплату в 1000 гривен за вакцинацию.

Пресс-служба украинского сервиса госуслуг признала наличие технических проблем и посоветовала украинцам воспользоваться "Дией" позже.

"Сегодня в центральной базе данных ЭСОЗ (электронная система здравоохранения, — ред.) произошел технический инцидент, повлекший сбои в передаче данных. Отмечаем, что "Дия" выступает только техническим администратором и отражает статус, который получает из ЭСОЗ в результате проверки. Однако специалисты eZdorovya и Национальной Службы здоровья уже работают над возобновлением работы системы", — ответили в пресс-службе на многочисленные жалобы граждан о том, что сервис не работает.

[ + – ] Приложение Дия не работает

Сотрудники редакции Фокуса столкнулись с аналогичными проблемами при попытке зайти в приложение "Дия". Сбой произошел после записи на оформление выплаты в 1000 гривен. После попытки перелогиниться, в "Дии" исчезли все имеющиеся документы. Также система выдавала ошибку при авторизации.

[ + – ] Украинцы пожаловались на сбой в приложении Дия [ + – ] Украинцы пожаловались на сбой в приложении Дия [ + – ] Украинцы пожаловались на сбой в приложении Дия [ + – ] Украинцы пожаловались на сбой в приложении Дия [ + – ] Украинцы пожаловались на сбой в приложении Дия [ + – ] Украинцы пожаловались на сбой в приложении Дия

На запрос редакции касательно невозможности зайти в приложение, в ГП "Дия" пока не ответили.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовал пилот проекта "єПідтримка" для получения 1000 гривен за вакцинацию. Для получения средств гражданам необходимо зарегистрировать карту в одном из банков-партнеров программы, а с 19 декабря услуга заработает для всех украинцев в приложении "Дия".

Напомним, что украинцы могут оформить заявку на выплату 1000 гривен за вакцинацию. Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, с 13 декабря будет запущена бета-услуга для оформления виртуальных карт, на которые зачислят 1000 гривен за прохождение полного курса иммунизации. Заявки на пользование услугой "єПідтримка" необходимо оставлять в приложении "Дия".