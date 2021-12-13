Тысяча за вакцинацию: В Украине стартовал пилот проекта "єПідтримка"

Для получения средств нужно зарегистрировать карту в одном из банков-партнеров программы.

С 13 декабря можно будет воспользоваться пилотом проекта "єПідтримка", чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

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Те, кто подал заявку, могут первыми воспользоваться услугой. Для этого нужно обновить приложение к последней версии, войти в него и ответить на приглашение.

Чтобы получить деньги нужно будет зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы. В службе поддержки банка должны проконсультировать по открытию специальной карты.

Для тех украинцев, кто не будет участвовать в бета-тестировании проекта "єПідтримка", услуга будет доступна только с 19 декабря. Заявку можно подать до конца срока действия программы, то есть до 18 декабря 2022 года.

1000 гривен за вакцинацию нужно расходовать за четыре месяца с момента их зачисления на карту.

Выплату может получить исключительно гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в приложении Дія "зеленый" COVID-сертификат вакцинации.

Напомним, нардеп пояснил механизм начисления тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса, который начнется 19 декабря.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что привитые от COVID-19 двумя дозами украинцы получат от государства тысячу гривен. Потратить деньги можно будет только на определенные услуги. Это будет способствовать ускорению темпам вакцинации, считает глава государства.