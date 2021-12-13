Тисяча за вакцинацію: в Україні стартував пілот проєкту "єПідтримка"

Для отримання коштів необхідно зареєструвати картку в одному з банків-партнерів програми.

Із 13 грудня можна буде скористатися пілотом проекту "єПідтримка", щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Ті, хто подав заявку, можуть першими користуватися послугою. Для цього потрібно оновити програму до останньої версії, увійти до неї та відповісти на запрошення.

Щоб отримати гроші, потрібно буде зареєструвати окрему картку в одному з банків-партнерів програми. У службі підтримки банку мають проконсультувати щодо відкриття спеціальної картки.

Для тих українців, хто не братиме участі в бета-тестуванні проекту "єПідтримка", послуга буде доступна лише з 19 грудня. Заявку можна подати до кінця терміну дії програми, тобто до 18 грудня 2022 року.

1000 гривень за вакцинацію потрібно витрачати за чотири місяці з моменту їх зарахування на картку.

Виплату може отримати виключно громадянин України, який досяг 18 років і має в додатку "Дія" "зелений" COVID-сертифікат вакцинації.

Нагадаємо, нардеп пояснив механізм нарахування тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу, який розпочнеться 19 грудня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що щеплені від COVID-19 двома дозами українці отримають від держави тисячу гривень. Витратити гроші можна буде лише на певні послуги. Це сприятиме прискоренню темпів вакцинації, вважає глава держави.