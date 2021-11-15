Вакциновані двома дозами українці отримають 1 000 грн, — Зеленський (відео)

Під час нового звернення президент розповів, що гроші українці отримають у межах нової програми, яка має прискорити процес вакцинації. Передбачається, що вона почне працювати з 19 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі вакциновані українці отримають 1 000 гривень. Про це повідомляється у зверненні глави держави.

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За словами Зеленського, за минулий тиждень в Україні було зроблено понад 1,6 млн щеплень від COVID-19. Медична система почала "дихати вільніше", а пік хвилі вже пройдено. На 13% знизився рівень госпіталізацій, а кількість виписаних людей більша, ніж хворих. Це вперше за останні 3 місяці.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно через "Дію". За ці гроші можна буде купити абонемент у спортзал або фітнес клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий зал, або купити квитки всередині країни на внутрішні авіа та залізні перевезення", — заявив Зеленський.

Президент додав, що почне працювати програма вже з 19 грудня 2021 року. На це виділять 6 млрд гривень: три цього року та три наступного. Програма діятиме не лише через "Дію", а й іншими шляхами, але про них оголосять пізніше.

Нагадаємо, за словами голови МОЗ, в Україні видно першу ознаку проходження піку захворюваності COVID-19. Минулої доби в Україні підтвердилися 10 802 нові випадки COVID-19. Госпіталізували 2 798 осіб.

"Червоної" зони карантину можна буде уникнути, якщо українці вакцинуватимуться і дотримуватимуться обмежень.