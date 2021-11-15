Ляшко побачив першу ознаку проходження піку захворюваності COVID-19

За словами голови МОЗ, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили позитивний сигнал у проходженні піку захворюваності на коронавірус по всій країні. Уперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з лікарень перевищує кількість госпіталізованих – на 7%, заявив голова відомства Віктор Ляшко на брифінгу.

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Загалом, за його словами, за останній тиждень кількість госпіталізацій до ковідних лікарень зменшилася на 13%.

Також спостерігається зменшення випадків коронавірусної хвороби на 6% за цей тиждень порівняно з минулим.

"Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України. Однак, це ще не перемога над вірусом", — зазначив Ляшко.

Міністр також розповів про масштаби вакцинації останнім часом. Чиновник стверджує, що за минулий тиждень в Україні зробили близько 1 млн 600 тис. щеплень від COVID-19. Загалом першу дозу вакцини отримали 39,4% українців, повністю завершили курс вакцинації 28% населення.

Лідерами з щеплень є Київ, Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області. Найменше люди вакцинуються в Закарпатській, Чернівецькій, Донецькій та Кіровоградській областях.

Ляшко заявив, що в Україні все одно захворюваність на коронавірус на високому рівні, і закликав тих, хто ще не отримав щеплення, пройти вакцинацію і дотримуватися карантинних обмежень. Водночас міністр зазначив, що за останні кілька днів кількість тих, хто одужав, перевищує кількість інфікованих.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердилося 10 802 нових випадки COVID-19. Госпіталізували 2798 осіб.

Зазначимо, головний санлікар Ігор Кузін повідомив, що на Новий рік в Україні можуть скасувати "червоні" зони, якщо українці дотримуватимуться всіх обмежень і вакцинуватимуться.