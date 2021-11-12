Україна може провести Новий рік без "червоних" зон карантину, — головний санлікар
За словами Ігоря Кузіна, свято може пройти без локальних "локдаунів", якщо українці дотримуватимуться всіх обмежень і вакцинуватимуться.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, за яких умов на Новий рік не буде "червоної" зони карантину в регіонах. Про це він сказав у ефірі Радіо НВ.
За словами Кузіна, якщо всі дотримуватимуться обмежень, тобто шанси того, що Новий рік буде проходити без "червоної" зони.
"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, рівня вакцинації, багатьох інших факторів", — розповів головний санлікар.
Зазначимо, що нині в Україні найсуворіша зона карантину діє в 17 регіонах плюс столиця.
Які обмеження діють у червоній зоні:
- закладам громадського харчування (крім доставки та на виніс);
- ТРЦ, кінотеатрів і театрів;
- закладам освіти, крім початкових шкіл і дитсадків;
- непродовольчих ринків і магазинів;
- спортзалам, басейнам і фітнес-центрам;
- установам культури, крім культурних заповідників.
Якщо 100% працівників і відвідувачів цих закладів повністю вакцинуються або покажуть негативний тест на коронавірус, на них не поширюватимуться обмеження.
Нагадаємо, в "УЗ" анонсували перевірку COVID-сертифікатів у київських електричках. Із сьогоднішнього дня до карантину "червоної зони" почав діяти на Черкащині.