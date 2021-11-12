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Україна може провести Новий рік без "червоних" зон карантину, — головний санлікар

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Фото: 24 Канал | Новорічна ялинка

За словами Ігоря Кузіна, свято може пройти без локальних "локдаунів", якщо українці дотримуватимуться всіх обмежень і вакцинуватимуться.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, за яких умов на Новий рік не буде "червоної" зони карантину в регіонах. Про це він сказав у ефірі Радіо НВ.

За словами Кузіна, якщо всі дотримуватимуться обмежень, тобто шанси того, що Новий рік буде проходити без "червоної" зони.

"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, рівня вакцинації, багатьох інших факторів", — розповів головний санлікар.

Зазначимо, що нині в Україні найсуворіша зона карантину діє в 17 регіонах плюс столиця.

карантин в Україні
Карта зон карантину в Україні

Які обмеження діють у червоній зоні:

  • закладам громадського харчування (крім доставки та на виніс);
  • ТРЦ, кінотеатрів і театрів;
  • закладам освіти, крім початкових шкіл і дитсадків;
  • непродовольчих ринків і магазинів;
  • спортзалам, басейнам і фітнес-центрам;
  • установам культури, крім культурних заповідників.

Якщо 100% працівників і відвідувачів цих закладів повністю вакцинуються або покажуть негативний тест на коронавірус, на них не поширюватимуться обмеження.

Нагадаємо, в "УЗ" анонсували перевірку COVID-сертифікатів у київських електричках. Із сьогоднішнього дня до карантину "червоної зони" почав діяти на Черкащині.