Україна може провести Новий рік без "червоних" зон карантину, — головний санлікар

За словами Ігоря Кузіна, свято може пройти без локальних "локдаунів", якщо українці дотримуватимуться всіх обмежень і вакцинуватимуться.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, за яких умов на Новий рік не буде "червоної" зони карантину в регіонах. Про це він сказав у ефірі Радіо НВ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Кузіна, якщо всі дотримуватимуться обмежень, тобто шанси того, що Новий рік буде проходити без "червоної" зони.

"Швидкість виходу кожної області з "червоної" зони залежить від кожного громадянина України: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, рівня вакцинації, багатьох інших факторів", — розповів головний санлікар.

Зазначимо, що нині в Україні найсуворіша зона карантину діє в 17 регіонах плюс столиця.

[ + – ] Карта зон карантину в Україні

Які обмеження діють у червоній зоні:

закладам громадського харчування (крім доставки та на виніс);

ТРЦ, кінотеатрів і театрів;

закладам освіти, крім початкових шкіл і дитсадків;

непродовольчих ринків і магазинів;

спортзалам, басейнам і фітнес-центрам;

установам культури, крім культурних заповідників.

Якщо 100% працівників і відвідувачів цих закладів повністю вакцинуються або покажуть негативний тест на коронавірус, на них не поширюватимуться обмеження.

Нагадаємо, в "УЗ" анонсували перевірку COVID-сертифікатів у київських електричках. Із сьогоднішнього дня до карантину "червоної зони" почав діяти на Черкащині.