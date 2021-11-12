Зніматимуть з потягів: в "УЗ" анонсували перевірку COVID-паспортів у київських електричках

З 13 листопада пасажирам для проїзду необхідно мати сертифікати про вакцинацію або негативні результати тестів на COVID-19. Інакше залучатимуть поліцію.

На Київщині посилили правила проїзду в приміському залізничному транспорті. Про це проінформувала пресслужба "Укрзалізниці".

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Нові правила проїзду було затверджено обласною комісією з питань ТЕБ та НС.

В "Укрзалізниці" зазначили, що жорсткіші обмеження набирають чинності із суботи, 13 листопада.

За рішенням комісії в приміському залізничному транспорті пасажири зможуть проїхати за наявності одного із документів:

COVID-сертифікат про вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію;

негативний результат експрес-тесту, який буде зроблено не більше як за 72 години до відправлення електрички.

У компанії попередили, що в разі відсутності одного з документів, який потрібний для проїзду в приміському транспорті, пасажира знімуть з рейсу співробітники поліції.

У пресслужбі "Укрзалізниці" також нагадали, що після набуття чинності нових правил проїзду з 21 жовтня, на великих залізничних вокзалах України запрацювали пункти щеплення та центри тестування на COVID-19. Пасажири, які мають при собі квиток на потяг, можуть зробити тест на коронавірусну інфекцію за 350 гривень.

Нові правила проїзду з 21 жовтня в Україні

Через погіршення епідемічної ситуації в Україні запрацювали нові правила проїзду з 21 жовтня. Українцям, які бажають скористатися міжобласним транспортом, потрібно мати при собі COVID-сертифікат, результат експрес-тесту на антиген або негативний результат ПЛР-тесту на інфекцію.

Обмеження, затверджені урядом, стосуються як пасажирів, так і водіїв. Щодо дітей віком до 18 років — вони можуть користуватися міжобласним транспортом без сертифікатів про вакцинацію або результати тестів за умови наявності захисної маски.

Окрім цього, нові правила проїзду з 21 жовтня передбачають штрафи для порушників карантину: від 17 до 34 тисяч гривень для звичайних громадян, від 34 тисяч до 170 тисяч для посадових осіб.

З 1 листопада також запрацювали нові правила проїзду в громадському транспорті Києва. Після оголошення локдауну мешканці столиці не зможуть скористатися метро, автобусами чи тролейбусами без COVID-сертифікатів, негативних результатів ПЛР-тесту чи довідки про одужання.

Також Фокус показував, як проходить перший день локдауну в Києві та розповідав про перевірки у громадському транспорті.