"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах прищепні пункти і центри тестування на COVID-19 (фото)

Експрес-тест на коронавірусну інфекцію за 350 гривень можуть зробити пасажири, які мають квиток на поїзд.

"Укрзалізниця" оголосила про відкриття пунктів вакцинації та тестування на коронавірусну інфекцію на декількох вокзалах України. Про це інформує пресслужба компанії.

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Прищепні пункти і центри тестування на COVID-19 відкрилися після того, як набули чинності нові правила проїзду з 21 жовтня.

В "Укрзалізниці" повідомили, що пункти тестування населення з 21 жовтня працюють на 10 великих залізничних вокзалах:

Київ;

Одеса;

Львів;

Харків;

Дніпро;

Запоріжжя;

Мукачево;

Кривий Ріг;

Вінниця;

Полтава (станція Полтава-Київська).

Кожен пасажир, який має квиток на поїзд "Укрзалізниці", може зробити експрес-тест на COVID-19 за 350 гривень.

Крім цього, відразу на п'яти вокзалах України відкрилися безкоштовні прищепні пункти:

Київ;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро.

[ + – ] Центр тестування на COVID-19 на вокзалі [ + – ] Центр тестування на COVID-19 на вокзалі [ + – ] Центр тестування на COVID-19 на вокзалі [ + – ] Центр тестування на COVID-19 на вокзалі [ + – ] Центр тестування на COVID-19 на вокзалі Фото: Укрзалізниця [ + – ] Центр тестування на COVID-19 на вокзалі

На українських залізничних вокзалах запрацювали пункти вакцинації і центри тестування на COVID-19 після того, як набули чинності нові правила проїзду з 21 жовтня. Українцям, які хочуть скористатися міжобласним транспортом, необхідно пред'являти COVID-сертифікати про повний курс імунізації або негативний тест на коронавірусну інфекцію. Нові правила проїзду з 21 жовтня не стосуються неповнолітніх пасажирів.

Також Фокус повідомляв, що в Україні не планують вводити загальнонаціональний локдаун. Українці, за словами Дениса Шмигаля, можуть запобігти введенню локдауну, якщо масово почнуть вакцинуватися від COVID-19.