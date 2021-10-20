Нові правила проїзду пасажирів із 21 жовтня: що потрібно знати українцям

Нові карантинні обмеження діятимуть на міжрегіональних маршрутах для водіїв і пасажирів старших за 18 років.

Із 21 жовтня в Україні вступають у силу нові правила перевезення пасажирів через погіршення епідемічної ситуації на тлі пандемії COVID-19. Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 1066 від 11 жовтня.

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Нові правила проїзду з 21 жовтня

Із середи, 21 жовтня, вступають у силу чотири правила користування міжобласним транспортом (маршрутки, літаки, поїзди — ред.).

Українці зможуть скористатися транспортом при наявності:

COVID-сертифіката про повний курс вакцинації;

свідоцтва, що підтверджує наявність однієї дози вакцини;

негативного ПЛР-тесту;

експрес-тесту на визначення антигену.

Обмеження передбачені як для водіїв, так і для всіх пасажирів старших за 18 років. Тестам на COVID-19 має бути не більше 72 годин.

Водіїв зобов'язали перевіряти документи у кожного пасажира у віці від 18 років. Вони можуть це зробити за допомогою програми "Дія". Силовики, у свою чергу, зможуть сканувати COVID-сертифікати в паперовому варіанті.

Нові правила проїзду з 21 жовтня — що робити неповнолітнім громадянам

Діти віком від 12 до 18 років можуть користуватися міжобласним транспортом без сертифікатів про вакцинацію та негативних тестів на COVID-19. Головна умова — наявність захисної маски/респіратора.

Нові правила проїзду з 21 жовтня — штрафи для порушників

За недотримання карантинних обмежень в Україні передбачені адміністративні штрафи відповідно до статті 44-3 КУпАП: для громадянина від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадової особи — від 34 до 170 тисяч гривень.

Про нововведення проїзду в міжобласному транспорті попереджає й МОЗ. У міністерстві зазначають, що право на проїзд також є в громадян, які недавно перехворіли коронавірусом. У додатку "Дія" сертифікат про одужання зараз перебуває на стадії тестування, і незабаром користувачі зможуть його згенерувати.

У МОЗ попереджають, що постанова Кабміну не передбачає пред'явлення пасажирами довідки про наявність протипоказань до вакцинації, тому цим громадянам потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19.

Українці, які отримали тільки одну дозу вакцини, можуть отримати паперову довідку. Документ (форма 063-О — ред.) видає лікар, який робив щеплення пацієнтові. Довідку в паперовому варіанті також можна пред'являти в транспорті та користуватися міжобласними рейсами.

Раніше Фокус розповідав, що Кабмін заборонив міжобласні поїздки без ПЛР-тесту або COVID-сертифікату. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень, і вступають у силу з 21 жовтня.

Також повідомлялося, що Україна наближається до абсолютного рекорду за кількістю щоденних заражень COVID-19. За минулу добу зафіксовано майже 19 тисяч випадків інфікування, і в Київській школі економіки запевняють, що до кінця поточного тижня буде встановлено абсолютний рекорд, і Україна подолає позначку у 20,5 тисяч випадків зараження за день.