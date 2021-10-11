Кабмін заборонив міжрегіональні поїздки без ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації

Рішення уряду почне діяти з 21 жовтня. При цьому для поїздок у "жовтій" зоні досить буде сертифіката про отримання однієї дози вакцини.

Кабінет Міністрів ввів додаткові обмеження для "жовтого", "помаранчевого" і "червоного" рівнів адаптивного карантину, які стосуються міжрегіональних пасажирських перевезень. З 21 жовтня дістатися на транспорті з одного регіону в інший можна тільки в разі, якщо у водія і всіх пасажирів будуть при собі або сертифікат вакцинації, або негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус. Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"Нові правила для перевезення пасажирів — вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя і здоров'я громадян", — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

З четверга, 21 жовтня, міжрегіональні пасажирські перевезення у всіх регіонах адаптивного карантину, крім "зеленого", дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з таких документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для "жовтих" регіонів;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією або двома дозами вакцини, дозволеними ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або видужання особи від зазначеної хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку або порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

"Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення", — повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, додавши, що відповідальність за наявність цих документів у водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів несе перевізник.

У той же час нові обмеження не стосуватимуться міських або внутрішньообласних перевезень.

Згідно з останньою інформацією МОЗ, показникам "жовтої" зони карантину відповідають Київ, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська та Черкаська області. Показники інших регіонів України відповідають "помаранчевій" зоні. За неділю, 10 жовтня, у країні було виявлено 8832 випадки коронавірусу, померли 207 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що українські правоохоронці можуть перевіряти справжність сертифікатів вакцинації в громадян за допомогою спеціальної програми.