В Україні поліція перевірятиме справжність COVID-сертифікатів за допомогою планшетів

Правоохоронці, використовуючи спеціальну програму, зможуть зчитувати QR-код з додатку "Дія" або паперової версії документа.

Нацполіція спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили програму для планшетів поліцейських, за допомогою якої вони зможуть перевіряти в громадян справжність сертифікатів вакцинації від коронавірусу під час дії жорстких карантинних обмежень в Україні. Про це у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна" повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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За його словами, українці хочуть отримати внутрішній сертифікат вакцинації, щоб уникнути обмежень під час локдауну, і деякі з них вдаються до незаконної купівлі підроблених документів такого типу.

"Але кожен сертифікат і довідка повинна містити QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхнє дійсність — це Держпродпотребслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча і не визначена відповідальною в цьому процесі", — заявив Клименко.

Він поділився, що в програмному забезпеченні, розробленому поліцією і Мінцифрою, буде можливість швидко перевірити сертифікат з додатку "Дія" або сканувати його паперовий варіант. Процес впровадження цієї технології буде налагоджений протягом декількох днів, додав поліцейський.

Зазначимо, що якщо отримувати паперовий сертифікат вакцинації у сімейного лікаря, на ньому не буде QR-коду, прочитавши який, перевіряльники можуть упевнитися, що документ справжній. Однак, якщо людина не хоче реєструватися в мобільному додатку "Дія", можна згенерувати COVID-сертифікат через веб-портал "Дія" та роздрукувати його самостійно — цей формат документа матиме відповідний код. З докладною інструкцією того, як роздрукувати документ, можна ознайомитися нижче.

[ + – ] Інструкція щодо отримання ковід-сертифіката в порталі "Дія"

Нагадаємо, раніше Кабмін ввів в Україні жовті та зелені сертифікати вакцинації, які свідчать про неповний і повний курс щеплень від коронавірусу відповідно.

Також уряд постановив, що якщо заклади хочуть продовжити роботу в "червоній" зоні, їм необхідно, щоб 100% персоналу і всі відвідувачі були вакциновані від коронавірусу.