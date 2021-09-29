В Украине полиция будет проверять подлинность COVID-сертификатов при помощи планшетов

Правоохранители, используя специальную программу, смогут считывать QR-код с приложения "Дія" или бумажной версии документа.

Нацполиция совместно с министерством цифровой трансформации разработали программу для планшетов полицейских, при помощи которой они смогут проверять у граждан подлинность сертификатов вакцинации от коронавируса во время действия жестких карантинных ограничений в Украине. Об этом в своей колонке для "Интерфакс-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, украинцы хотят получить внутренний сертификат вакцинации, чтобы избежать ограничений во время локдауна, и некоторые из них прибегают к незаконной покупке поддельных документов такого типа.

"Но каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность — это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе", — заявил Клименко.

Он поделился, что в программном обеспечении, разработанном полицией и Минцифрой, будет возможность быстро проверить сертификат с приложения "Дія" или сканировать его бумажный вариант. Процесс внедрения этой технологии будет налажен в течение нескольких дней, добавил полицейский.

Отметим, что если получать бумажный сертификат вакцинации у семейного врача, на нем не будет QR-кода, считав который проверяющие могут удостовериться, что документ настоящий. Однако если человек не хочет регистрироваться в мобильном приложении "Дія", можно сгенерировать COVID-сертификат через веб-портал "Дія" и распечатать его самостоятельно — этот формат документа будет иметь соответствующий код. С подробной инструкцией того, как распечатать документ, можно ознакомиться ниже.

[ + – ] Инструкция по получению ковид-сертификата в портале "Дія"

Напомним, ранее Кабмин ввел в Украине желтые и зеленые сертификаты вакцинации, которые свидетельствует о неполном и полном курсе прививок от коронавируса соответственно.

Также правительство постановило, что если заведения хотят продолжить работу в "красной" зоне, им необходимо, чтобы 100% персонала и все посетители были вакцинированы от коронавируса.