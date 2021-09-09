В Украине появится "желтый" сертификат вакцинации для привитых одной дозой, - Минздрав

По словам главного санврача Игоря Кузина, документ позволит посещать заведения общепита или спортзал во время жесткого карантина. Но срок его действия будет небольшим.

В Украине внутренний сертификат вакцинации будет двух видов: "зеленый" — для полностью вакцинированных — и "желтый" — для тех, кто получил только одну дозу препарата. На обладателей и "зеленых, и "желтых" документов не будут распространяться ряд карантинных ограничений, однако срок действия второго будет ограничен интервалом между двумя дозами. Соответствующее постановление Кабмин может принять уже на этой или в начале следующей недели. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиной.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Сейчас разрабатывается проект постановления Кабинета министров Украины. Надеемся, что на этой или уже в начале следующей неделе он будет принят. Хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и заведений для тех, кто получил полный курс вакцинации и имеют внутренний сертификат", — сказал чиновник.

Кузин также рассказал о действии будущего постановления на примере работы заведений общественного питания.

"В "красной" зоне мы привыкли к тому, что такие заведения должны закрываться. В "желтой" мы ограничиваем количество людей, которые там должны пребывать. По нормам, которые будет предлагать министерство здравоохранения, мы можем позволить работать заведениям общественного питания даже в "красной" или "оранжевой" зоне, если персонал, который работает в этом заведении будет вакцинирован весь, на 100%", — заявил главный санврач.

Как сертификат вакцинации повлияет на работу заведений?

Также он добавил, что Минздрав предложит убрать норму об ограничении количества посадочных мест, если посетители заведения будут также вакцинированы — им потребуется при входе в кафе или ресторан показывать сертификат вакцинации или его QR-код.

В то же время Кузин указал на технические сложности в реализации будущего решения, так как на данный момент сертификат вакцинации выдается только после прививания двумя дозами препарата. Однако в Минздраве предложили ввести два типа внутренних сертификатов — "зеленый" для полностью вакцинированных и "желтый" для вакцинированных одной дозой.

"Человек (с "желтым" документом) сможет пользоваться теми же услугами, посещать заведения общественного питания или спортивные учреждения, но срок его действия (устанавливается на период времени) между двумя прививками (21-28 дней или 12 недель в зависимости от вакцины — ред.)", — объяснил чиновник.

Кузин также уточнил, что внутренний сертификат вакцинации на данный момент выдается на полгода, однако после того, как закончится его срок действия, украинцам понадобится создать новый — он также будет действовать 6 месяцев.

"Таким образом, и внутренний и международный сертификаты будут выдаваться на один год со дня завершения курса вакцинации.", — сказал он.

[ + – ] Кузин о применении сертификатов вакцинации в Украине

Ранее Фокус объяснял, как получить сертификат вакцинации от коронавируса в государственном мобильном приложении "Дия".

Также мы разбирались, когда будет локдаун в Украине и какими "льготами" смогут воспользоваться вакцинированные украинцы.