Как получить COVID-сертификат в приложении "Дія" для iOS и Andoid: инструкция (фото, видео)
В приложении "Дія" на платформах iOS и Android появились COVID-сертификаты, позволяющие их владельцам, среди прочего, беспрепятственно путешествовать в ЕС. Однако многие пользователи столкнулись с тем, что не могут увидеть свои сертификаты. Поэтому Фокус решил рассказать, как их получить.
С 21 августа в приложении "Дія" на платформе iOS появились цифровые COVID-сертификаты (также именуемые COVID-паспортами). 25 августа в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины журналисту Фокуса рассказали, что возможность оформить такой документ появилась и для пользователей Android.
Впрочем, некоторые украинцы столкнулись с тем, что не могут увидеть свой электронный "ковид-паспорт". В связи с этим Фокус решил рассказать как получить COVID-сертификат в приложении "Дія".
Как получить COVID-сертификат в "Дії": пошаговая инструкция
Для получения COVID-сертификата в приложении "Дія" необходимо пройти следующие шаги:
- Обновить приложение "Дія" до последней версии в App Store (до версии 3.0.12) или в Play Market (до версии 3.0.10). На некоторых устройствах обновление происходит автоматически, на некоторых же сделать это необходимо вручную, найдя приложение в App Store или в Play Market и нажав на кнопку "обновить". Также можно полностью удалить "Дію" с устройства и установить ее заново. Таким образом на телефоне сразу же появится самая последняя версия приложения.
- Зарегистрироваться (это делается менее, чем за минуту через Bank ID "ПриватБанка" и Monobank) или авторизоваться в приложении "Дія" (ввести свой пароль, если пользователь уже зарегистрирован).
- На стартовой странице приложения (на которой отображаются паспорта, водительское удостоверение и т.д.) нажать на кнопку "Услуги".
- В открывшемся подменю выбрать "COVID-сертификаты".
- Внизу окна нажать "Получить сертификат".
- Поставить "галочку" возле текста: "Я ознакомился с содержанием заявления и даю согласие на передачу данных о себе" и нажать: "Подписать".
- В открывшемся окне нажать на "PhotoID" (разрешив приложению доступ к камере) и пройти фотоидентификацию личности: необходимо разместить камеру так, чтобы голова оказалась в центре экрана, после чего приложение попросит сделать несколько несложных движений, таких как "наклонить голову влево", "повернуть голову вправо" или "посмотреть в камеру". Для успешного прохождения процедуры необходимо, чтобы у пользователя был хороший фон (желательно — однородный) и нормальное освещение.
- Придумать и ввести пароль для использования документов при помощи "Дія.Підпис".
- Готово! Если данные о пользователе есть в реестре, то через несколько минут они окажутся в разделе "Документы" (на стартовой странице приложения).
Какие COVID-сертификаты доступны в "Дії"?
В приложении "Дія" на сегодняшний день есть два вида COVID-сертификатов: "внутренние" и "международные".
"Внутренние" COVID-сертификаты предназначены для использования внутри Украины. В приложении они формируются на основе тех сертификатов, которые содержат фото, ФИО, дату рождения и термин действия. В "Дії" отобразится тот документ, термин действия которого дольше всего.
"Международные" COVID-сертификаты бывают трех типов:
- сертификаты о вакцинации;
- сертификаты о выздоровлении от коронавируса;
- сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте.
Если у пользователя несколько "международных" сертификатов, то все они отобразятся в "Дії", а на карточке "международного" сертификата отобразится значок с количеством доступных сертификатов такого типа. Чтобы просмотреть все доступные документы необходимо нажать на карточку сертификата в разделе "Документы".
Где можно использовать COVID-сертификаты в "Дії"?
19 августа ЕС приравнял цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" к европейским.
И 25 августа в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины Фокусу рассказали, что COVID-сертификат в "Дії" использовать для пресечения границ и внутри всех 27 стран-членов ЕС, к которым относятся:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Дания;
- Ирландия;
- Италия;
- Испания;
- Кипр;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Словения;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Швеция.
- Эстония.
Также в Минцифры заверили, что COVID-сертификат в "Дії" можно использовать для пресечения границ и внутри следующих стран, не являющихся членами ЕС:
- Исландия;
- Лихтенштейн;
- Норвегия;
- Сан-Марино;
- Швейцария;
- Ватикан;
- Турция;
- Северная Македония.
"Украинский COVID-сертификат можно использовать как для пересечения границы так и внутри страны, которую планируете посетить", — рассказали Фокусу в Минцифры.
"Дія" — это мобильное приложение и сервис, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Его официально запустили в 2020 году. В ведомстве заявляли, что сервисом пользуется уже более 10 млн человек.Важно