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Как получить COVID-сертификат в приложении "Дія" для iOS и Andoid: инструкция (фото, видео)

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COVID-сертификат в "Дії"
Фото: Минцифры | Благодаря COVID-сертификатам в "Дії" украинцы могут путешествовать более, чем в 30 стран мира

В приложении "Дія" на платформах iOS и Android появились COVID-сертификаты, позволяющие их владельцам, среди прочего, беспрепятственно путешествовать в ЕС. Однако многие пользователи столкнулись с тем, что не могут увидеть свои сертификаты. Поэтому Фокус решил рассказать, как их получить.

С 21 августа в приложении "Дія" на платформе iOS появились цифровые COVID-сертификаты (также именуемые COVID-паспортами). 25 августа в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины журналисту Фокуса рассказали, что возможность оформить такой документ появилась и для пользователей Android.

Впрочем, некоторые украинцы столкнулись с тем, что не могут увидеть свой электронный "ковид-паспорт". В связи с этим Фокус решил рассказать как получить COVID-сертификат в приложении "Дія".

Как получить COVID-сертификат в "Дії": пошаговая инструкция

Для получения COVID-сертификата в приложении "Дія" необходимо пройти следующие шаги:

  • Обновить приложение "Дія" до последней версии в App Store (до версии 3.0.12) или в Play Market (до версии 3.0.10). На некоторых устройствах обновление происходит автоматически, на некоторых же сделать это необходимо вручную, найдя приложение в App Store или в Play Market и нажав на кнопку "обновить". Также можно полностью удалить "Дію" с устройства и установить ее заново. Таким образом на телефоне сразу же появится самая последняя версия приложения.
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
Как получить COVID-сертификат в приложении Дія: инструкция
  • Зарегистрироваться (это делается менее, чем за минуту через Bank ID "ПриватБанка" и Monobank) или авторизоваться в приложении "Дія" (ввести свой пароль, если пользователь уже зарегистрирован).
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • На стартовой странице приложения (на которой отображаются паспорта, водительское удостоверение и т.д.) нажать на кнопку "Услуги".
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • В открывшемся подменю выбрать "COVID-сертификаты".
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • Внизу окна нажать "Получить сертификат".
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • Поставить "галочку" возле текста: "Я ознакомился с содержанием заявления и даю согласие на передачу данных о себе" и нажать: "Подписать".
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • В открывшемся окне нажать на "PhotoID" (разрешив приложению доступ к камере) и пройти фотоидентификацию личности: необходимо разместить камеру так, чтобы голова оказалась в центре экрана, после чего приложение попросит сделать несколько несложных движений, таких как "наклонить голову влево", "повернуть голову вправо" или "посмотреть в камеру". Для успешного прохождения процедуры необходимо, чтобы у пользователя был хороший фон (желательно — однородный) и нормальное освещение.
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • Придумать и ввести пароль для использования документов при помощи "Дія.Підпис".
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
  • Готово! Если данные о пользователе есть в реестре, то через несколько минут они окажутся в разделе "Документы" (на стартовой странице приложения).
Как получить COVID-сертификат в Дія: инструкция
Как получить COVID-сертификат в "Дії": видеоинструкция
Как получить COVID-сертификат в "Дії": видеоинструкция

Какие COVID-сертификаты доступны в "Дії"?

В приложении "Дія" на сегодняшний день есть два вида COVID-сертификатов: "внутренние" и "международные".

"Внутренние" COVID-сертификаты предназначены для использования внутри Украины. В приложении они формируются на основе тех сертификатов, которые содержат фото, ФИО, дату рождения и термин действия. В "Дії" отобразится тот документ, термин действия которого дольше всего.

"Международные" COVID-сертификаты бывают трех типов:

  • сертификаты о вакцинации;
  • сертификаты о выздоровлении от коронавируса;
  • сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте.

Если у пользователя несколько "международных" сертификатов, то все они отобразятся в "Дії", а на карточке "международного" сертификата отобразится значок с количеством доступных сертификатов такого типа. Чтобы просмотреть все доступные документы необходимо нажать на карточку сертификата в разделе "Документы".

Где можно использовать COVID-сертификаты в "Дії"?

19 августа ЕС приравнял цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" к европейским.

И 25 августа в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины Фокусу рассказали, что COVID-сертификат в "Дії" использовать для пресечения границ и внутри всех 27 стран-членов ЕС, к которым относятся:

  1. Австрия;
  2. Бельгия;
  3. Болгария;
  4. Венгрия;
  5. Германия;
  6. Греция;
  7. Дания;
  8. Ирландия;
  9. Италия;
  10. Испания;
  11. Кипр;
  12. Латвия;
  13. Литва;
  14. Люксембург;
  15. Мальта;
  16. Нидерланды;
  17. Польша;
  18. Португалия;
  19. Румыния;
  20. Словакия;
  21. Словения;
  22. Финляндия;
  23. Франция;
  24. Хорватия;
  25. Чехия;
  26. Швеция.
  27. Эстония.

Также в Минцифры заверили, что COVID-сертификат в "Дії" можно использовать для пресечения границ и внутри следующих стран, не являющихся членами ЕС:

  1. Исландия;
  2. Лихтенштейн;
  3. Норвегия;
  4. Сан-Марино;
  5. Швейцария;
  6. Ватикан;
  7. Турция;
  8. Северная Македония.

"Украинский COVID-сертификат можно использовать как для пересечения границы так и внутри страны, которую планируете посетить", — рассказали Фокусу в Минцифры.

COVID-сертификат в "Дії" можно использовать в Европе

"Дія" — это мобильное приложение и сервис, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины. Его официально запустили в 2020 году. В ведомстве заявляли, что сервисом пользуется уже более 10 млн человек.

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