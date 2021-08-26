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Як отримати COVID-сертифікат в додатку "Дія" для iOS і Andoid: інструкція (фото, відео)

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COVID-сертифікат в "Дії"
Фото: Минцифры | Завдяки COVID-сертифікатам в "Дії" українці можуть подорожувати більш, ніж у 30 країн світу

У додатку "Дія" на платформах iOS і Android з'явилися COVID-сертифікати, що дозволяють їхнім власникам, серед іншого, безперешкодно подорожувати в ЄС. Проте багато користувачів зіткнулися з тим, що не можуть побачити свої сертифікати. Тому Фокус вирішив розповісти, як їх отримати.

З 21 серпня в додатку "Дія" на платформі iOS з'явилися цифрові COVID-сертифікати (також звані COVID-паспортами). 25 серпня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України журналісту Фокуса розповіли, що можливість оформити такий документ з'явився і для користувачів Android.

Втім, деякі українці зіткнулися з тим, що не можуть побачити свій електронний "ковід-паспорт". У зв'язку з цим Фокус вирішив розповісти, як отримати COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": покрокова інструкція

Для отримання COVID-сертифікату в додатку "Дія" необхідно пройти наступні кроки:

  • Оновити додаток "Дія" до останньої версії в App Store (до версії 3.0.12) або в Play Market (до версії 3.0.10). Залежно від телефону, оновлення відбувається автоматично, на деяких же зробити це необхідно вручну, знайшовши додаток в App Store або в Play Market і натиснувши на кнопку "оновити". Також можна повністю видалити "Дію" з пристрою і встановити її заново. Таким чином на телефоні відразу ж з'явиться найостанніша версія додатка.
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
Як отримати COVID-сертифікат в додатку Дія: інструкція
  • Зареєструватися (це робиться менш, ніж за хвилину через Bank ID "ПриватБанку" та Monobank) або авторизуватись в додатку "Дія" (ввести свій пароль, якщо користувач вже зареєстрований).
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • На стартовій сторінці додатка (на якій відображаються паспорти, посвідчення водія і т.д.) натиснути на кнопку "Послуги".
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • У підменю вибрати "COVID-сертифікати".
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • Внизу вікна натиснути "Отримати сертифікат".
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • Поставити "галочку" біля тексту: "Я ознайомився зі змістом заяви та даю згоду на передачу даних про себе" і натиснути: "Підписати".
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • У вікні натиснути на "PhotoID" (дозволивши додатком доступ до камери) і пройти фотоідентифікацію особистості: необхідно розмістити камеру так, щоб голова виявилася в центрі екрана, після чого додаток попросить зробити кілька нескладних рухів, таких як "нахилити голову вліво", " повернути голову вправо "або" подивитися в камеру ". Для успішного проходження процедури необхідно, щоб у користувача був хороший фон (бажано — однорідний) і нормальне освітлення.
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • Придумати і ввести пароль для використання документів за допомогою "Дія.Підпіс".
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
  • Готово! Якщо дані про користувача є в реєстрі, то через кілька хвилин вони з'являться в розділі "Документи" (на стартовій сторінці додатка).
Як отримати COVID-сертифікат в Дія: інструкція
Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": відеоінструкція
Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": відеоінструкція

Які COVID-сертифікати доступні в "Дії"?

У додатку "Дія" зараз є два види COVID-сертифікатів: "внутрішні" і "міжнародні".

"Внутрішні" COVID-сертифікати призначені для використання всередині України. У додатку вони формуються на основі тих сертифікатів, які містять фото, ПІБ, дату народження і термін дії. В "Дії" відобразиться той документ, термін дії якого найдовший.

"Міжнародні" COVID-сертифікати бувають трьох типів:

  • сертифікати про вакцинації;
  • сертифікати про одужання від коронавірусу;
  • сертифікати про негативний ПЛР-тест.

Якщо в користувача кілька "міжнародних" сертифікатів, то всі вони відобразяться в "Дії", а на картці "міжнародного" сертифіката відобразиться значок з кількістю доступних сертифікатів такого типу. Щоб переглянути всі доступні документи, необхідно натиснути на картку сертифікату в розділі "Документи".

Де можна використовувати COVID-сертифікати в "Дії"?

19 серпня ЄС прирівняв цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія" до європейських.

І 25 серпня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України Фокусу розповіли, що COVID-сертифікат в "Дії" можна використовувати для перетину кордонів і всередині всіх 27 країн-членів ЄС, до яких відносяться:

  1. Австрія;
  2. Бельгія;
  3. Болгарія;
  4. Угорщина;
  5. Німеччина;
  6. Греція;
  7. Данія;
  8. Ірландія;
  9. Італія;
  10. Іспанія;
  11. Кіпр;
  12. Латвія;
  13. Литва;
  14. Люксембург;
  15. Мальта;
  16. Нідерланди;
  17. Польща;
  18. Португалія;
  19. Румунія;
  20. Словаччина;
  21. Словенія;
  22. Фінляндія;
  23. Франція;
  24. Хорватія;
  25. Чехія;
  26. Швеція.
  27. Естонія.

Також в Мінціфри запевнили, що COVID-сертифікат в "Дії" можна використовувати для перетину кордонів і всередині таких країн, які не є членами ЄС:

  1. Ісландія;
  2. Ліхтенштейн;
  3. Норвегія;
  4. Сан-Марино;
  5. Швейцарія;
  6. Ватикан;
  7. Туреччина;
  8. Північна Македонія.

"Український COVID-сертифікат можна використовувати як для перетину кордону, так і всередині країни, яку плануєте відвідати", — розповіли Фокусу в Мінціфри.

COVID-сертифікат в "Дії" можна використовувати в Європі

"Дія" — це мобільний додаток і сервіс, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Його офіційно запустили в 2020 році. У відомстві заявляли, що сервісом користується вже більше 10 млн чоловік.

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