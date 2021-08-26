Як отримати COVID-сертифікат в додатку "Дія" для iOS і Andoid: інструкція (фото, відео)

У додатку "Дія" на платформах iOS і Android з'явилися COVID-сертифікати, що дозволяють їхнім власникам, серед іншого, безперешкодно подорожувати в ЄС. Проте багато користувачів зіткнулися з тим, що не можуть побачити свої сертифікати. Тому Фокус вирішив розповісти, як їх отримати.

З 21 серпня в додатку "Дія" на платформі iOS з'явилися цифрові COVID-сертифікати (також звані COVID-паспортами). 25 серпня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України журналісту Фокуса розповіли, що можливість оформити такий документ з'явився і для користувачів Android.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Втім, деякі українці зіткнулися з тим, що не можуть побачити свій електронний "ковід-паспорт". У зв'язку з цим Фокус вирішив розповісти, як отримати COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": покрокова інструкція

Для отримання COVID-сертифікату в додатку "Дія" необхідно пройти наступні кроки:

Оновити додаток "Дія" до останньої версії в App Store (до версії 3.0.12) або в Play Market (до версії 3.0.10). Залежно від телефону, оновлення відбувається автоматично, на деяких же зробити це необхідно вручну, знайшовши додаток в App Store або в Play Market і натиснувши на кнопку "оновити". Також можна повністю видалити "Дію" з пристрою і встановити її заново. Таким чином на телефоні відразу ж з'явиться найостанніша версія додатка.

[ + – ] Як отримати COVID-сертифікат в додатку Дія: інструкція

Зареєструватися (це робиться менш, ніж за хвилину через Bank ID "ПриватБанку" та Monobank) або авторизуватись в додатку "Дія" (ввести свій пароль, якщо користувач вже зареєстрований).

На стартовій сторінці додатка (на якій відображаються паспорти, посвідчення водія і т.д.) натиснути на кнопку "Послуги".

У підменю вибрати "COVID-сертифікати".

Внизу вікна натиснути "Отримати сертифікат".

Поставити "галочку" біля тексту: "Я ознайомився зі змістом заяви та даю згоду на передачу даних про себе" і натиснути: "Підписати".

У вікні натиснути на "PhotoID" (дозволивши додатком доступ до камери) і пройти фотоідентифікацію особистості: необхідно розмістити камеру так, щоб голова виявилася в центрі екрана, після чого додаток попросить зробити кілька нескладних рухів, таких як "нахилити голову вліво", " повернути голову вправо "або" подивитися в камеру ". Для успішного проходження процедури необхідно, щоб у користувача був хороший фон (бажано — однорідний) і нормальне освітлення.

Придумати і ввести пароль для використання документів за допомогою "Дія.Підпіс".

Готово! Якщо дані про користувача є в реєстрі, то через кілька хвилин вони з'являться в розділі "Документи" (на стартовій сторінці додатка).

[ + – ] Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": відеоінструкція

[ + – ] Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": відеоінструкція

Які COVID-сертифікати доступні в "Дії"?

У додатку "Дія" зараз є два види COVID-сертифікатів: "внутрішні" і "міжнародні".

"Внутрішні" COVID-сертифікати призначені для використання всередині України. У додатку вони формуються на основі тих сертифікатів, які містять фото, ПІБ, дату народження і термін дії. В "Дії" відобразиться той документ, термін дії якого найдовший.

"Міжнародні" COVID-сертифікати бувають трьох типів:

сертифікати про вакцинації;

сертифікати про одужання від коронавірусу;

сертифікати про негативний ПЛР-тест.

Якщо в користувача кілька "міжнародних" сертифікатів, то всі вони відобразяться в "Дії", а на картці "міжнародного" сертифіката відобразиться значок з кількістю доступних сертифікатів такого типу. Щоб переглянути всі доступні документи, необхідно натиснути на картку сертифікату в розділі "Документи".

Де можна використовувати COVID-сертифікати в "Дії"?

19 серпня ЄС прирівняв цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія" до європейських.

І 25 серпня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України Фокусу розповіли, що COVID-сертифікат в "Дії" можна використовувати для перетину кордонів і всередині всіх 27 країн-членів ЄС, до яких відносяться:

Австрія; Бельгія; Болгарія; Угорщина; Німеччина; Греція; Данія; Ірландія; Італія; Іспанія; Кіпр; Латвія; Литва; Люксембург; Мальта; Нідерланди; Польща; Португалія; Румунія; Словаччина; Словенія; Фінляндія; Франція; Хорватія; Чехія; Швеція. Естонія.

Також в Мінціфри запевнили, що COVID-сертифікат в "Дії" можна використовувати для перетину кордонів і всередині таких країн, які не є членами ЄС:

Ісландія; Ліхтенштейн; Норвегія; Сан-Марино; Швейцарія; Ватикан; Туреччина; Північна Македонія.

"Український COVID-сертифікат можна використовувати як для перетину кордону, так і всередині країни, яку плануєте відвідати", — розповіли Фокусу в Мінціфри.

[ + – ] COVID-сертифікат в "Дії" можна використовувати в Європі

"Дія" — це мобільний додаток і сервіс, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Його офіційно запустили в 2020 році. У відомстві заявляли, що сервісом користується вже більше 10 млн чоловік.

Важливо