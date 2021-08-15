Тест на дурня. Фокус придбав підробний ПЛР-тест і з'ясував, як влаштовано нелегальний бізнес

В Україні процвітає торгівля фальшивими медичними довідками. В асортимент додали й ту, що підтверджує проходження ПЛР-тесту на COVID-19. Фокус купив фальшиву довідку, щоб з'ясувати, як влаштований цей нелегальний бізнес.

За запитом "купити медичну довідку в Україні" Google видає майже 70 тис. результатів — конкуренція тут велика, як і пропонований ними "асортимент". Майже на всіх сайтах ціни стартують від 150 грн, за цю суму фальсифікатори пропонують простенькі документи: меддовідки для студентів і школярів; для надання за місцем роботи; про проходження флюорографії тощо. Дорожче коштують довідки для водіїв, для працевлаштування та сертифікати психолога і нарколога — від 300 до 350 грн. До дорогих також належать довідки міжнародного зразка для участі в марафоні та лікарняні листи — від 400 до 850 грн.

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В описі до "послуги" видавання довідки про вагітність більшість продавців пишуть, що документ надає реальний акушер-гінеколог після огляду "покупця". Однак нижче дають зрозуміти, що огляд не потрібен, уточнюючи, що виготовлення документа триває один день, його доставляють "Новою поштою".

Але це далеко не всі обманні маневри, до яких вдаються фальсифікатори.

"У нас можна придбати офіційний документ, який пройде всі перевірки. Уже кілька років наша компанія займається оформленням медичних довідок і лікарняних листів. Накопичений досвід дозволяє надавати найякісніші послуги. Ми не займаємося підробкою документів, всі операції з лікарняними листами і довідками здійснюють лікарі", — сказано на одному із сайтів. Далі йде перелік медустанов, з якими продавці співпрацюють.

Саме через цей сайт Фокус купив довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19 — підкупили відгуки покупців і впевнені заяви про справжність документа.

ПЛР-тест. Позитивний чи негативний?

Для замовлення довідки необхідно заповнити форму на сайті: ПІБ, дата народження, телефон. Через десять хвилин після відправки заявки лунає телефонний дзвінок.

— Ви залишали заявочку на виготовлення довідки. Скажіть, результат ПЛР-тесту вам потрібен позитивний або негативний? — ввічливо запитує чоловік.

— Хіба комусь може знадобитися позитивний результат на COVID-19? — дивуюся я.

— Звичайно. Ситуації різні бувають. Може, ви так хочете від роботи відкосити і вдома побути.

Наприкінці червня в Тернопільській області затримали чотирьох осіб, які працювали під виглядом візового центру і пропонували людям, які виїжджають за кордон, фальшиві медичні документи

Після чоловік уточнює у мене, для чого конкретно потрібна довідка (я говорю, що для виїзду за кордон, це найчастіша причина) і які дати повинні бути в ній зазначені.

— Я точно зможу виїхати з цією довідкою? — цікавлюся.

— Звичайно, — впевнено каже він, — у нас купують щодня ці довідки, і ні в кого ще проблем не було. Єдине, про що повинен попередити, на цій довідці немає QR-коду.

— Тобто мене можуть не пропустити через кордон?

— Скажу вам так, — чоловік переходить на шепіт, — на кордоні нічого не перевіряють, іноді навіть довідки не вимагають, — і, підвищуючи голос, додає: — все буде добре. Наші довідки легальні, з мокрими печатками та підписані реальними лікарями. Оформляємо двома мовами — українською та англійською, — каже чоловік. Він не уточнює, як пишеться латиницею прізвище замовника, зате називає вартість послуги: 500 грн за довідку і 50 грн — за доставку, оплата при отриманні на пошті.

— Але на вашому сайті сказано, що така довідка коштує 400 грн, — невдоволено бурчу я.

— Попит піднімається — і ціни ростуть. Тепер у всіх по 500 грн, дешевше не знайдете, гарантую.

Користуючись нагодою, питаю, чи з'являться в "асортименті" прищепні сертифікати.

— Поки обіцяти не можу, система вставляє нам палки в колеса. Ви ж розумієте, не все так просто. Але ми працюємо в цьому напрямку, — запевняє мій співрозмовник.

Боротьба за якість

Довідка з негативним результатом на COVID-19 прибула до відділення "Нової пошти" наступного дня. Документ на аркуші формату А5 упакований в м'який конверт, тому злегка пом'явся, але здивувало не це. Не потрібно бути лікарем або працівником прикордонної служби, щоб із першого погляду зрозуміти, що довідка липова. Про її фальш кричить все: блідий логотип лабораторії свідчить про неякісну фотокопію бланка, замість мокрої печатки — штамп, документ оформлений тільки українською мовою, латинськими літерами повідомляється лише, що результат negative.

— Ви обіцяли зовсім іншу якість довідки! — чеканю я, знову зателефонувавши продавцю.

— Наші довідки відмінної якості, англійська мова є, друк і ПІБ лікаря, що ще потрібно?! — обурюється той.

— Мокрого друку немає, тільки штамп.

— Ми так завжди робимо, — вимовивши ще кількох слів виправдань, співрозмовник кидає трубку.

"На кордоні нічого не перевіряють, іноді навіть довідки не вимагають. Все буде добре" Продавець липових довідок

У графі "відправник" на листі зазначається ТОВ "Докс делівері". За даними сервісу YouControl, компанія зареєстрована 21 квітня 2021 року, її основний вид діяльності — роздрібна торгівля через фірми, що здійснюють замовлення поштою і через інтернет. Також "Докс делівері" займається роздрібною торгівлею газетами та канцтоварами в спеціалізованих магазинах.

У шапці довідки вказана інформація про лабораторію, яка нібито її видала: медичний центр "Омега-Київ", підписав документ лікар Кириченко Д. А. Звернувшись в медцентр, дізнаюся, що такий лікар ніколи там не працював.

— Ці підроблені довідки відрізняються від тих, які зараз видає наш центр, — пояснює Ірина Ілющенко, заступниця генерального директора медичного центру "Омега-Київ". — З нещодавніх пір ми видаємо довідки з QR-кодом, а фальсифікатор все ще використовує бланк старого зразка нашої лабораторії.

[ + – ] Не те. Куплена довідка виглядає відвертою липою

У медцентрі припускають, що хтось дійсно зробив тест в їхній лабораторії, отримав результат на оригінальному бланку, а після підробив його для продажу.

"Ми проставляємо номери досліджень з певною логікою, а фальсифікатор її не знає і виставляє цифри навмання. Також ми затверджуємо наші довідки мокрою печаткою, а зловмисники користуються складальним штампом, який можна купити в будь-якому канцелярському магазині і виставити інформацію, яку захочете", — пояснює Ірина Ілющенко.

Співробітники медичного центру вже двічі писали заяви в поліцію про те, що шахраї використовують його назву в підроблених довідках. Ілющенко розповідає, що поліцейські навіть зробили контрольну закупівлю через один із сайтів-продавців (за її словами, їх кілька), але після закінчення двох місяців із часу останньої заяви поліція так і не повідомила про хід справи.

Підроблені довідки: злочин без покарання

Законом передбачене покарання за підробку документів. Це може бути штраф до 17 тис. грн, а також позбавлення волі терміном до двох років. За використання завідомо фальшивого документа також передбачене покарання: штраф від 850 грн або обмеження волі до двох років.

В умовах недосконалої правоохоронної системи довідкові шахраї можуть спокійно займатися своїм "бізнесом"

Зрідка Офіс генпрокурора звітує про викриття схем виготовлення фальшивих довідок із результатами ПЛР-тестів. Наприкінці червня в Тернопільській області затримали чотирьох осіб, які працювали під виглядом візового центру і пропонували людям, які виїжджають за кордон, фальшиві медичні документи.

Статистики таких злочинів в Україні немає, але, судячи за даними поліції Києва, карають за підробку документів дуже рідко. "У період із 1 липня 2020 року по 29 липня 2021 року відділами дізнання територіальних управлінь ГУНП у місті Києві розпочато п'ять кримінальних проваджень за фактами підробок результатів ПЛР-тестів на COVID-19, — йдеться у відповіді Нацполіції на запит Фокуса. — З них ухвалене рішення про закриття трьох кримінальних проваджень в порядку ст. 284 (закриття кримінального провадження та провадження стосовно юридичної особи) Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, за вказаними вище фактами особи в порядку ст. 298-2 (затримання уповноваженою посадовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України не затримувалися, повідомлення про підозру про вчинення кримінальних проступків не повідомлялось".

Не в пріоритеті

У Нацполіції не змогли дати відповідь про те, наскільки в столиці поширене таке явище, як виробництво фальшивих довідок, власне, як і пояснити, чому цей "бізнес" не намагаються припиняти.

Співробітники медичного центру вже двічі писали заяви в поліцію про те, що шахраї використовують його назву в підроблених довідках

"У нас навіть тяжкі та особливо тяжкі злочини слабо розслідуються, а ви хочете, щоб відстежувалися злочини, які належать до категорії легких?" — задається питанням Іван Ліберман, адвокат. За його словами, в Україні немає механізмів превентивних заходів для запобігання таких злочинів. "Наприклад, в Ізраїлі ніколи не з'являться фальсифікатори документів, тому що там працює превентивна служба: будь-яке оголошення, що містить інформацію, яка суперечить закону, одразу ж блокують спеціальні програми, в Україні навіть близько такого немає", — каже адвокат.

Він зазначає, що розслідувати такі справи повинна кіберполіція, але припинення торгівлі підробленими довідками не є пріоритетом для цього підрозділу, його діяльність більше спрямована на розкриття фінансових злочинів у мережі. Тож довідкові шахраї можуть спокійно займатися своїм "бізнесом".