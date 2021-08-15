Тест на дурака. Фокус купил поддельный ПЦР-тест и выяснил, как устроен нелегальный бизнес

В Украине процветает торговля фальшивыми медицинскими справками. В ассортимент включили и ту, что подтверждает прохождение ПЦР-теста на COVID-19. Фокус купил фальшивую справку, чтобы выяснить, как устроен этот нелегальный бизнес.

По запросу "купить медсправку в Украине" Google выдает почти 70 тыс. результатов — конкуренция тут большая, как и предлагаемый ими "ассортимент". Почти на всех сайтах цены стартуют от 150 грн, за эту сумму фальсификаторы предлагают простенькие документы: медсправки для студентов и школьников; для предоставления по месту работы; о прохождении флюорографии и т. д. Дороже обойдутся справки для водителей, для трудоустройства и сертификаты психолога и нарколога — от 300 до 350 грн. К дорогим также относятся справки международного образца для участия в марафоне и больничные листы — от 400 до 850 грн.

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В описании к "услуге" выдачи справки о беременности многие продавцы пишут, что документ предоставляет реальный акушер-гинеколог после осмотра "покупателя". Однако ниже дают понять, что осмотр не нужен, уточняя, что изготовление документа занимает один день, его доставляют "Новой почтой".

Но это далеко не все обманные маневры, к которым прибегают фальсификаторы.

"У нас можно приобрести официальный документ, который пройдет все проверки. Уже несколько лет наша компания занимается оформлением медицинских справок и больничных листов. Накопленный опыт позволяет оказывать самые качественные услуги. Мы не занимаемся подделкой документов, все операции с больничными листами и справками осуществляют врачи", — сказано на одном из сайтов. Далее следует перечень медучреждений, с которыми продавцы сотрудничают.

Именно через этот сайт Фокус купил справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 — подкупили отзывы покупателей и уверенные заявления о подлинности документа.

ПЦР-тест. Положительный или отрицательный?

Для заказа справки необходимо заполнить форму на сайте: ФИО, дата рождения, телефон. Через десять минут после отправки заявки раздается телефонный звонок.

— Вы оставляли заявочку на изготовление справки. Скажите, результат ПЦР-теста вам нужен положительный или отрицательный? — вежливо спрашивает мужчина.

— Разве кому-то может понадобиться положительный результат на COVID-19? — удивляюсь я.

— Конечно. Ситуации разные бывают. Может, вы таким образом хотите от работы откосить и дома побыть.

В конце июня в Тернополь­ской области задержали четырех человек, которые работали под видом визового центра и предлагали выезжающим за границу фальшивые медицинские документы

После мужчина уточняет у меня, для чего конкретно нужна справка (я говорю, что для выезда за границу, это самая частая причина) и какие даты должны быть в ней указаны.

— Я точно смогу выехать с этой справкой? — интересуюсь.

— Конечно, — уверенно произносит он, — у нас покупают каждый день эти справки, и ни у кого еще проблем не было. Единственное, о чем должен предупредить, на этой справке не будет QR-кода.

— То есть меня могут не пропустить через границу?

— Скажу вам так, — мужчина переходит на шепот, — на границе ничего не проверяют, иногда даже справки не требуют, — и, повышая голос, добавляет: — все будет хорошо. Наши справки легальные, с мокрыми печатями и подписаны реальными врачами. Оформляем на двух языках — украинском и английском, — говорит мужчина. Он не уточняет, как пишется латиницей фамилия заказчика, зато называет стоимость услуги: 500 грн за справку и 50 грн — за доставку, оплата при получении на почте.

— Но на вашем сайте сказано, что такая справка стоит 400 грн, — недовольно бурчу я.

— Спрос поднимается — и цены растут. Теперь у всех по 500 грн, дешевле не найдете, гарантирую.

Пользуясь случаем, спрашиваю, появятся ли в "ассортименте" прививочные сертификаты.

— Пока обещать не могу, система вставляет нам палки в колеса. Вы же понимаете, не все так просто. Но мы работаем в этом направлении, — уверяет мой собеседник.

Борьба за качество

Справка с отрицательным результатом на COVID-19 прибыла в отделение "Новой почты" на следующий день. Документ на листе формата А5 оказался упакованным в мягкий конверт, поэтому слегка помялся, но удивило не это. Не нужно быть врачом или работником пограничной службы, чтобы с первого взгляда понять, что справка липовая. О ее фальши кричит все: бледный логотип лаборатории свидетельствует о некачественной фотокопии бланка, вместо мокрой печати — штамп, документ оформлен только на украинском языке, латинскими буквами сообщается лишь, что результат negative.

— Вы обещали совершенно другое качество справки! — чеканю я, вновь позвонив продавцу.

— Наши справки отличного качества, английский язык имеется, печать и ФИО врача, что еще нужно?! — возмущается тот.

— Мокрой печати нет, только штамп.

— Мы так всегда делаем, — произнеся еще нескольких слов оправданий, собеседник бросает трубку.

"На границе ничего не проверяют, иногда даже справки не требуют. Все будет хорошо" Продавец липовых справок

В графе "отправитель" на письме значится ООО "Докс деливери". По данным сервиса YouControl, компания зарегистрирована 21 апреля 2021 года, ее основной вид деятельности — розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет. Также "Докс деливери" занимается розничной торговлей газетами и канцтоварами в специализированных магазинах.

В шапке справки указана информация о лаборатории, которая якобы ее выдала: медицинский центр "Омега-Киев", подписал документ врач Кириченко Д. А. Обратившись в медцентр, узнаю, что такой врач никогда там не работал.

— Эти поддельные справки отличаются от тех, которые сейчас выдает наш центр, — поясняет Ирина Илющенко, заместитель генерального директора медицинского центра "Омега-Киев". — С недавних пор мы выдаем справки с QR-кодом, а фальсификатор все еще использует бланк старого образца нашей лаборатории.

[ + – ] Не то. Купленная справка выглядит откровенной липой

В медцентре предполагают, что кто-то действительно сделал тест в их лаборатории, получил результат на оригинальном бланке, а после подделал его для продажи.

"Мы проставляем номера исследований с определенной логикой, а фальсификатор ее не знает и выставляет цифры наугад. Также мы заверяем наши справки мокрой печатью, а злоумышленники пользуются наборным штампом, который можно купить в любом канцелярском магазине и выставить информацию, какую пожелаете", — объясняет Ирина Илющенко.

Сотрудники медицинского центра уже дважды писали заявления в полицию о том, что мошенники используют его название в поддельных справках. Илющенко рассказывает, что полицейские даже сделали контрольную закупку через один из сайтов-продавцов (по ее словам, их несколько), но по истечении двух месяцев со времени последнего заявления полиция так и не сообщила о ходе дела.

Поддельные справки: преступление без наказания

Законом предусмотрено наказание за подделку документов. Это может быть штраф до 17 тыс. грн, а также лишение свободы сроком до двух лет. За использование заведомо фальшивого документа также предусмотрено наказание: штраф от 850 грн или ограничение свободы до двух лет.

В условиях несовершенной правоох­ранительной системы справочные мошенники могут спокойно заниматься своим "бизнесом"

Изредка Офис генпрокурора отчитывается о разоблачении схем изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов. В конце июня в Тернопольской области задержали четырех человек, которые работали под видом визового центра и предлагали выезжающим за границу фальшивые медицинские документы.

Статистики таких преступлений в Украине нет, но, судя по данным полиции Киева, наказывают за подделку документов очень редко. "В период с 1 июля 2020 года по 29 июля 2021 года отделами дознания территориальных управлений ГУНП в городе Киеве начато пять уголовных производств по фактам подделок результатов ПЦР-тестов на COVID-19, — говорится в ответе Нацполиции на запрос Фокуса. — Из них принято решение о закрытии трех уголовных производств в порядке ст. 284 (закрытие уголовного производства и производства в отношении юридического лица) Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме того, по указанным выше фактам лица в порядке ст. 298-2 (задержание уполномоченным должностным лицом лица, совершившего уголовный проступок) Уголовного процессуального кодекса Украины не задерживались, сообщение о подозрении о совершении уголовных проступков не сообщалось".

Не в приоритете

В Нацполиции не смогли дать ответ о том, насколько в столице распространено такое явление, как производство фальшивых справок, собственно, как и объяснить, почему этот "бизнес" не пытаются пресекать.

Сотрудники медицинского центра уже дважды писали заявления в полицию о том, что мошенники используют его название в поддельных справках

"У нас даже тяжкие и особо тяжкие преступления слабо расследуются, а вы хотите, чтобы отслеживались преступления, которые относятся к категории легких?" — задается вопросом Иван Либерман, адвокат. По его словам, в Украине нет механизмов превентивных мер для предотвращения таких преступлений. "К примеру, в Израиле никогда не появятся фальсификаторы документов, потому что там работает превентивная служба: любое объявление, содержащее информацию, противоречащую закону, тут же блокируют специальные программы, в Украине даже близко такого нет", — говорит адвокат.

Он отмечает, что расследовать такие дела должна Киберполиция, но пресечение торговли поддельными справками не является приоритетом для этого подразделения, его деятельность больше направлена на раскрытие финансовых преступлений в Сети. Так что справочные мошенники могут спокойно заниматься своим "бизнесом".