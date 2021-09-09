В Україні з'явиться "жовтий" сертифікат вакцинації для щеплених однією дозою, — МОЗ

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, документ дозволить відвідувати заклади громадського харчування або спортзал під час жорсткого карантину. Але термін його дії буде невеликим.

В Україні внутрішній сертифікат вакцинації буде двох видів: "зелений" — для повністю вакцинованих — і "жовтий" — для тих, хто отримав лише одну дозу препарату. На власників і "зелених", і "жовтих" документів не буде поширюватися низка карантинних обмежень, проте термін дії другого буде обмежений інтервалом між двома дозами. Відповідну постанову Кабмін може ухвалити вже цього або на початку наступного тижня. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіній.

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"Зараз розробляється проєкт постанови Кабінету міністрів України. Сподіваємося, що цього або вже на початку наступного тижня він буде ухвалений. Хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу та закладів для тих, хто отримав повний курс вакцинації і мають внутрішній сертифікат", — сказав чиновник.

Кузін також розповів про дії майбутньої постанови на прикладі роботи закладів громадського харчування.

"У "червоній" зоні ми звикли до того, що такі заклади повинні закриватися. У "жовтій" ми обмежуємо кількість людей, які там повинні перебувати. За нормами, які буде пропонувати міністерство охорони здоров'я, ми можемо дозволити працювати закладам громадського харчування навіть у "червоній" або "помаранчевій" зоні, якщо персонал, який працює у цьому закладі буде вакцинований весь, на 100%", — заявив головний санлікар.

Як сертифікат вакцинації вплине на роботу закладів?

Також він додав, що МОЗ запропонує прибрати норму про обмеження кількості посадкових місць, якщо відвідувачі закладу будуть також вакциновані — їм буде потрібно при вході в кафе або ресторан показувати сертифікат вакцинації або його QR-код.

У той же час Кузін вказав на технічні складності в реалізації майбутнього рішення, оскільки наразі сертифікат вакцинації видається тільки після щеплення двома дозами препарату. Однак у МОЗ запропонували ввести два типи внутрішніх сертифікатів — "зелений" для повністю вакцинованих і "жовтий" для вакцинованих однієї дозою.

"Людина (із "жовтим" документом) зможе користуватися тими ж послугами, відвідувати заклади громадського харчування або спортивні установи, але термін його дії (встановлюється на період часу) між двома щепленнями (21-28 днів або 12 тижнів залежно від вакцини — ред.)", — пояснив чиновник.

Кузін також уточнив, що внутрішній сертифікат вакцинації наразі видається на півроку, проте після того, як закінчиться його термін дії, українцям потрібно буде зробити новий — він також буде діяти 6 місяців.

"Так, і внутрішній, і міжнародний сертифікати будуть видаватися на один рік із дня завершення курсу вакцинації", — сказав він.

[ + – ] Кузін про застосування сертифікатів вакцинації в Україні

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