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В приложении "Дія" стали доступны "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты (видео)

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Мобильное приложение "Дия"
Мобильное приложение "Дия"

Привитые одной дозой украинцы могут получить "желтый" COVID-сертификат на следующий день после укола. Срок его действия составит 120 дней.

С 24 сентября Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины запустили цифровые COVID-сертификаты, которые станут доступны через мобильные приложения "Дія" для пользователей iOS и Google Play. С помощью Google Play пока можно получить только "желтый" сертификат. Об этом сообщает Telegram-канал портала "Дія".

Получить сертификат можно всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Для этого необходимо

  • авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП)
  • нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
  • подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом

Когда данные о вакцинации автоматически подтянутся, сертификат окажется рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность получить "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины от COVID-19. Срок его действия составит 120 дней. Такая услуга пока доступна только для пользователей iOS.

Для того чтобы сгенерировать "желтый" сертификат, необходимо

  • обновить приложение до последней версии в AppStore;
  • нажать "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";
  • дать согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";
  • когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.

Обладатели внутренних сертификатов "зеленого" и "желтого" образцов будут иметь ряд преимуществ в ведение бизнеса, посещении заведений питания и массовых мероприятий, занятиях в спортзалах, а также во время туристических путешествий.

Как распечатать COVID-сертификат?

Инструкция получения сертификатов из портала "Дія "

Напомним, что Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дія". Благодаря этому украинцы смогут безопасно посещать страны ЕС.