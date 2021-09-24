В приложении "Дія" стали доступны "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты (видео)
Привитые одной дозой украинцы могут получить "желтый" COVID-сертификат на следующий день после укола. Срок его действия составит 120 дней.
С 24 сентября Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины запустили цифровые COVID-сертификаты, которые станут доступны через мобильные приложения "Дія" для пользователей iOS и Google Play. С помощью Google Play пока можно получить только "желтый" сертификат. Об этом сообщает Telegram-канал портала "Дія".
Получить сертификат можно всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Для этого необходимо
- авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП)
- нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
- подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом
Когда данные о вакцинации автоматически подтянутся, сертификат окажется рядом с другими цифровыми документами в приложении.
Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность получить "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины от COVID-19. Срок его действия составит 120 дней. Такая услуга пока доступна только для пользователей iOS.
Для того чтобы сгенерировать "желтый" сертификат, необходимо
- обновить приложение до последней версии в AppStore;
- нажать "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";
- дать согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";
- когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.
Обладатели внутренних сертификатов "зеленого" и "желтого" образцов будут иметь ряд преимуществ в ведение бизнеса, посещении заведений питания и массовых мероприятий, занятиях в спортзалах, а также во время туристических путешествий.
Как распечатать COVID-сертификат?
Напомним, что Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дія". Благодаря этому украинцы смогут безопасно посещать страны ЕС.