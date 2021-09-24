В приложении "Дія" стали доступны "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты (видео)

Привитые одной дозой украинцы могут получить "желтый" COVID-сертификат на следующий день после укола. Срок его действия составит 120 дней.

С 24 сентября Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации Украины запустили цифровые COVID-сертификаты, которые станут доступны через мобильные приложения "Дія" для пользователей iOS и Google Play. С помощью Google Play пока можно получить только "желтый" сертификат. Об этом сообщает Telegram-канал портала "Дія".

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Получить сертификат можно всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации. Для этого необходимо

авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи (КЭП)

нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"

подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом

Когда данные о вакцинации автоматически подтянутся, сертификат окажется рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность получить "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины от COVID-19. Срок его действия составит 120 дней. Такая услуга пока доступна только для пользователей iOS.

Для того чтобы сгенерировать "желтый" сертификат, необходимо

обновить приложение до последней версии в AppStore;

нажать "Услуги" — "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат";

дать согласие на передачу ваших данных "Дія.Підписом";

когда "Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.

Обладатели внутренних сертификатов "зеленого" и "желтого" образцов будут иметь ряд преимуществ в ведение бизнеса, посещении заведений питания и массовых мероприятий, занятиях в спортзалах, а также во время туристических путешествий.

Как распечатать COVID-сертификат?

[ + – ] Инструкция получения сертификатов из портала "Дія "

Напомним, что Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дія". Благодаря этому украинцы смогут безопасно посещать страны ЕС.