У додатку "Дія" стали доступні "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати (відео)

Щеплені однією дозою українці можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат на наступний день після уколу. Термін його дії складе 120 днів.

З 24 вересня Міністерство охорони здоров'я і Міністерство цифрової трансформації України запустили цифрові COVID-сертифікати, які стануть доступні через мобільні додатки "Дія" для користувачів iOS і Google Play. За допомогою Google Play поки можна отримати тільки "жовтий" сертифікат. Про це повідомляє Telegram-канал порталу "Дія".

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Отримати сертифікат можна всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Для цього необхідно

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)

натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"

підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом.

Коли дані про вакцинацію автоматично підтягнуться, сертифікат опиниться поруч з іншими цифровими документами в додатку.

Крім того, в додатку "Дія" з'явилася можливість отримати "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини від COVID-19. Термін його дії складе 120 днів. Така послуга поки що доступна тільки для користувачів iOS.

Для того щоб згенерувати "жовтий" сертифікат, необхідно

оновити додаток до останньої версії в AppStore;

натиснути "Послуги" — "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";

дати згоду на передавання ваших даних "Дія.Підписом";

коли "Дія" знайде інформацію про вашу вакцинацію в реєстрах, то сертифікат відразу підтягнеться в додаток.

Володарі внутрішніх сертифікатів "зеленого" і "жовтого" зразків матимуть низку переваг у веденні бізнесу, відвідуванні закладів харчування та масових заходів, заняттях у спортзалах, а також під час туристичних подорожей.

Як роздрукувати COVID-сертифікат?

[ + – ] Інструкція отримання сертифікатів із порталу "Дія"

Нагадаємо, що Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному додатку "Дія". Завдяки цьому українці зможуть безпечно відвідувати країни ЄС.