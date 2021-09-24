У додатку "Дія" стали доступні "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати (відео)
Щеплені однією дозою українці можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат на наступний день після уколу. Термін його дії складе 120 днів.
З 24 вересня Міністерство охорони здоров'я і Міністерство цифрової трансформації України запустили цифрові COVID-сертифікати, які стануть доступні через мобільні додатки "Дія" для користувачів iOS і Google Play. За допомогою Google Play поки можна отримати тільки "жовтий" сертифікат. Про це повідомляє Telegram-канал порталу "Дія".
Отримати сертифікат можна всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Для цього необхідно
- авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
- натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
- підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом.
Коли дані про вакцинацію автоматично підтягнуться, сертифікат опиниться поруч з іншими цифровими документами в додатку.
Крім того, в додатку "Дія" з'явилася можливість отримати "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини від COVID-19. Термін його дії складе 120 днів. Така послуга поки що доступна тільки для користувачів iOS.
Для того щоб згенерувати "жовтий" сертифікат, необхідно
- оновити додаток до останньої версії в AppStore;
- натиснути "Послуги" — "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";
- дати згоду на передавання ваших даних "Дія.Підписом";
- коли "Дія" знайде інформацію про вашу вакцинацію в реєстрах, то сертифікат відразу підтягнеться в додаток.
Володарі внутрішніх сертифікатів "зеленого" і "жовтого" зразків матимуть низку переваг у веденні бізнесу, відвідуванні закладів харчування та масових заходів, заняттях у спортзалах, а також під час туристичних подорожей.
Як роздрукувати COVID-сертифікат?
Нагадаємо, що Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в мобільному додатку "Дія". Завдяки цьому українці зможуть безпечно відвідувати країни ЄС.