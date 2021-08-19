Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку "Дія"

У Мінціфри запевняють, що за допомогою системи електронного документу українці зможуть безпечно відвідувати країни Європи без обмежень, введених через пандемію.

Європейський союз на офіційному рівні визнав, що українські COVID-сертифікати (також звані "COVID-паспортами") в мобільному додатку "Дія" відповідають європейським. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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У відомстві стверджують, що завдяки наявності такого документа в додатку українці зможуть знову безпечно подорожувати без обмежень, які ввели через пандемію коронавірусу.

Детальніше про проєкт, його технічну складову та коли громадяни України зможуть їздити в ЄС з COVID-сертифікатом повинні розповісти під час пресбрифінгу, який розпочнеться о 10:00 20 серпня.

[ + – ] З COVID-сертифікатом в "Дії" незабаром можна буде подорожувати до Євросоюзу

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало детальну інструкцію про те, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу.

В кінці липня Грузія офіційно визнала українські COVID-паспорти. Також з отриманим в Україні COVID-сертифікатом можна подорожувати до Туреччини і Молдови.

Також Фокус детально розповідав які в Україні є документи про вакцинацію від коронавірусу.