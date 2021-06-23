Ще одна країна визнала українські COVID-сертифікати

В українському уряді сподіваються на відновлення турпотоку між країнами. Туристам з України для поїздок до Грузії не потрібен буде міжнародний COVID-сертифікат.

У середу, 23 червня премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і премʼєр-міністром країни Іраклієм Гарібашвілі обговорив питання взаємного визнання COVID-сертифікатів.

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Як інформує пресслужба Кабміну, на цій зустрічі було прийнято рішення про відновлення туризму між Україною та Грузією.

"Поступове зняття коронавірусних обмежень у наших країнах буде сприяти відновленню туристичного потоку. Ми домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію", — заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У пресслужбі зазначили, що визнання українських документів про вакцинацію звільнить туристів з України від необхідності оформляти міжнародний зразок COVID-сертифікату.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня в Україні можуть запустити сертифікати вакцинації проти COVID-19, які суттєво полегшать громадянам подорожі в Європу.

Крім того, МОЗ України випустило розʼяснення стосовно процедури отримання в Україні Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Також Міністерство охорони здоровʼя опублікувало інструкцію, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.