МОЗ назвало відмінності Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та COVID-паспорта
Перший документ, стверджують чиновники, громадяни можуть оформити вже зараз. А другий буде запущений тільки з 1 липня.
МОЗ України випустило роз'яснення стосовно процедури отримання в Україні Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.
Ті українці, які вже щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу, уже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію — документ про зроблені щеплення, що відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.
У відомстві попередили, що варто відрізняти таке свідоцтво від "ковідного сертифіката", що розробляється наразі в Україні з урахуванням вимог ЄС і ВООЗ. Його запуск планується з 1 липня поточного року.
МОЗ назвало ці відмінності.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
- уже затверджене, його вже можна отримати, якщо людина завершила цикл імунізації від COVID-19;
- свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;
- можна отримати тільки в паперовому форматі;
- видається в будь-якому медзакладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;
- буде використовуватися для перетину державних кордонів тих країн, які визнають це свідоцтво.
"Ковідний сертифікат":
- розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС і Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;
- у ньому буде інформація не тільки про вакцинацію, а й про негативні результати ПЦР-тестів або про одужання після COVID-19;
- буде видаватися як в електронній, так і в паперовій формі, містити QR-код;
- можна буде отримати в паперовій формі в установах охорони здоров'я, в електронній — через додаток "Дія";
- планується зробити дві версії: внутрішній — для використання всередині країни, і зовнішній — для виїзду за кордон;
- через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам Євросоюзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інструкцію того, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.
На сьогодні український "ковід-паспорт" визнали лише кілька країн: Туреччина, Угорщина, Молдова, Грузія. Сам документ має запрацювати в Україні з 1 липня.