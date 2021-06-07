В Минздраве рассказали, как получить международный сертификат о вакцинации

Документ позволит выезжать заграницу, но его не стоит путать с "COVID-паспортом".

Министерство здравоохранения Украины опубликовало инструкцию того, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

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Сертификат выдается исключительно в бумажной форме сразу после получения второй дозы прививки от коронавируса в любом медучреждении (при заявке пациента). Документ, как утверждают в Минздраве, позволит пересекать границу для выезда заграницу.

В сертификате будет указываться:

Количество полученных доз (для вакцин, предусматривающих несколько доз для получения иммунитета)

Заполняется на украинском, английском и французском языках

Персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей)

Название вакцины

Дата вакцинации

Штамп медучреждения и подпись врача, пациента или уполномоченного представителя

При необходимости сертификат могут оформить по международным требованиям. Срок действия документа — 1 год с возможностью продления. Сертификат будет действительным только для тех вакцин, которые одобрены ВОЗ.

В Минздраве подчеркивают, что международное свидетельство не стоит путать с "ковидными паспортами" или "иммунными паспортами", которые разрабатываются в Украине — это разные понятия.

Напомним, украинский "ковид-паспорт" согласились признать несколько стран: Турция, Венгрия, Молдова, Грузия. Сам документ начнет работать в Украине с 1 июля.