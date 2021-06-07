У МОЗ розповіли, як отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію

Документ дозволить виїжджати за кордон, але його не варто плутати з "COVID-паспортом".

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інструкцію того, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

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Сертифікат видається виключно в паперовій формі відразу після отримання другої дози щеплення від коронавірусу в будь-якому медзакладі (за заявкою пацієнта). Документ, як стверджують в МОЗ, дозволить перетинати кордон для виїзду за кордон.

У сертифікаті вказуватимуть:

кількість отриманих доз (для вакцин, які передбачають кілька доз для отримання імунітету);

заповнюється українською, англійською та французькою мовами;

персональні дані пацієнта (прізвище та ім'я латиницею);

назва вакцини;

дата вакцинації;

штамп медустанови і підпис лікаря, пацієнта або уповноваженого представника.

За необхідності сертифікат можуть оформити за міжнародними вимогами. Термін дії документа — 1 рік із можливістю продовження. Сертифікат буде дійсним тільки для тих вакцин, які схвалені ВООЗ.

У МОЗ наголошують, що міжнародне свідоцтво не варто плутати з "ковідними паспортами" або "імунними паспортами", які розробляються в Україні — це різні поняття.

Нагадаємо, український "ковід-паспорт" погодилися визнати кілька країн: Туреччина, Угорщина, Молдова, Грузія. Власне документ почне працювати в Україні з 1 липня.