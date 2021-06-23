Еще одна страна признала украинские COVID-сертификаты

В украинском правительстве надеются на возобновление турпотока между странами. Туристам из Украины для поездок в Грузию не нужен будет международный COVID-сертификат.

В среду, 23 июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили обсудил вопрос взаимного признания COVID-сертификатов.

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Как информирует пресс-служба Кабмина, на этой встрече было принято решение о возобновлении туризма между Украиной и Грузией.

"Постепенное снятие коронавирусных ограничений в наших странах будет способствовать восстановлению туристического потока. Мы договорились о взаимном признании документов о вакцинации", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пресс-службе отметили, что признание украинских документов о вакцинации освободит туристов из Украины от необходимости оформлять международный образец COVID-сертификата.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине могут запустить сертификаты вакцинации против COVID-19, которые существенно облегчат гражданам путешествия в Европу.

Кроме того, Минздрав Украины выпустил разъяснение касаемо процедуры получения в Украине Международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.