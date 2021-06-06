В Минздраве рассказали, как будут работать COVID-паспорта для украинцев (видео)

Наличие этого документа существенно облегчит гражданам Украины поездки в страны Евросоюза.

С 1 июля в Украине уже могут запустить сертификаты вакцинации против COVID-19, которые существенно облегчат гражданам путешествия в Европу. Об этом в эфире программы "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" заявил председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.

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По его словам, процесс внедрения COVID-паспортов идет по плану.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для беспокойства", – рассказал чиновник.

При этом, уточнил Лапий, украинцам, которые в силу каких-то причин не сделали прививку от коронавируса, не стоит переживать, что их не пустят в страны Евросоюза. Как и раньше, они будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или должны будут пройти самоизоляцию. Поэтому наличие "коронавирусного" паспорта в этом случае дает очевидные преимущества и дополнительную свободу.

Что касается срока действия этого документа, то он будет зависеть от того, сколько доз вакцины получил человек:

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз – одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине против COVID-19, уже есть в электронной базе данных".

Сертификатом можно будет пользоваться по возвращении домой без дополнительного прохождения ПЦР-тестов, однако пока что этот момент не работает, причем не только в нашем государстве, но и во многих других странах, уточнил Лапий.

По его словам, на данный момент в Украине привит первый миллион человек, а летом эта цифра вырастет до 5 млн:

"Еще продолжаются переговоры, но уже есть прогнозы на июнь о том, что мы будем иметь более 3 500 000 доз вакцины. Это подтвержденное количество. Впереди еще июль и август. По существующим прогнозам о поставках вакцины – вполне реально. Кроме Киева, крупные областные города — Кременчуг, Полтава, Миргород также запускают пункты вакцинации".

Ранее главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине платная вакцинация от коронавируса в течение 2021 года не является целесообразной.

Напомним, почему вакцинация – единственная защита от коронавируса.