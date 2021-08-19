Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія"
В Минцифры уверяют, что благодаря электронному документу украинцы смогут безопасно посещать страны Европы без ограничений, введенных из-за пандемии.
Европейский союз на официальном уровне признал, что украинские COVID-сертификаты (также именуемые "COVID-паспортами") в мобильном приложении "Дія" отвечают европейским. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
В ведомстве утверждают, что благодаря наличию такого документа в приложении украинцы смогут снова безопасно путешествовать без ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса.
Более детально о проекте, его технической составляющей и когда граждане Украины смогут ездить в ЕС с COVID-сертификами должны рассказать в ходе пресс-брифинга, который начнется в 10:00 20 августа.
Напомним, ранее Минздрав Украины опубликовал детальную инструкцию о том, как получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса.
В конце июля Грузия официально признала украинские COVID-паспорта. Также с полученным в Украине COVID-сертификатом можно путешествовать в Турцию и Молдову.
Также Фокус детально рассказывал какие в Украине есть документы о вакцинации от коронавируса.