Зеленый паспорт. Какие документы о вакцинации дают право на выезд за границу и в какие страны

В Украине действуют три документа о вакцинации от COVID-19, но не все из них дают право на выезд за границу.

Украинские цифровые COVID-сертификаты в государственном мобильном приложении "Дія" прошли техническую оценку в Евросоюзе — документ соответствует требованиям ЕС. Осталось согласовать все с Еврокомиссией и подписать соответствующий меморандум. Пока же украинцы могут посещать европейские страны с Международным свидетельством о вакцинации, но открывает оно далеко не все границы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

COVID-сертификат

Цифровой COVID-сертификат, который работает в тестовом режиме, — документ, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса. Выдают его при соблюдении одного из трех условий. Если человек получил полный курс вакцинации от COVID-19, то есть две дозы вакцины, сертификат выдают сроком на 180 дней. На такой же срок сертификат могут получить люди, переболевшие коронавирусом, если эти данные внесены в электронную систему здравоохранения. Отсчет начинается с момента получения лабораторного подтверждения болезни.

COVID-сертификат выдают также тем, кто сдал ПЦР-тест и получил негативный результат. В таком случае сертификат действует 72 часа с момента взятия образца. В документе указаны сведения о владельце COVID-сертификата: ФИО, серия и номер паспорта, информация о враче, вносившем сведения о вакцинации, болезни или ПЦР-тесте. С помощью QR-кода проверяется подлинность документа.

[ + – ] Планируется, что COVID-сертификат позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по миру в условиях пандемии Фото: Getty Images

Для получения электронного сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте "Дія". Вся информация о прохождении ПЦР-теста, болезни или вакцинации автоматически загружается из системы электронной медицинской карты, которую ведет семейный врач. Также сертификат можно получить в бумажном виде в учреждениях здравоохранения.

Планируется, что COVID-сертификат позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по миру в условиях пандемии, но пока все отечественные документы о вакцинации признали лишь Венгрия, Греция, Молдова и Турция. МИД активно работает над расширением списка стран.

Для выезда за границу имеет значение, какой именно вакциной привит украинец. В большинство открытых европейских стран можно въехать только с прививками, одобренными в ЕС.

Министерство цифровой трансформации анонсировало появление и внутреннего COVID-сертификата, который будет предоставлять его владельцу некие преимущества в период возможного локдауна, например посещение спортзалов или концертов. Окончательные правила определят ­поз­ж­е.­

Международное свидетельство о вакцинации

Этот документ начали выдавать в июне, пока именно Международное свидетельство о вакцинации позволяет украинцам выезжать за границу. В отличие от COVID-сертификата, этот документ содержит информацию о прививке: название препарата и даты получения доз, также в нем указаны латиницей фамилия и имя пациента. Международное свидетельство о вакцинации выдают лишь в бумажной форме и заверяют "мокрыми" печатями медицинского учреждения и подписью врача. Все данные вносят в свидетельство на английском, французском, украинском языках.

[ + – ] Свидетельство о вакцинации оформляют после того, как человек получил две дозы вакцины Фото: Getty Images

Свидетельство о вакцинации оформляют после того, как человек получил две дозы вакцины. Оно действует в течение года и только в том случае, если вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Все вакцины, которые используют в Украине, соответствуют этому требованию.

Тем, кому противопоказано прививаться от COVID-19, вместо свидетельства могут выдать письменное разъяснение на украинском и/или английском языках с перечнем оснований для такого решения.

Справка о вакцинации

Этот бумажный документ вам выдадут даже после получения первой дозы вакцины. Справка не дает права для выезда за границу и действует только в Украине. Документ может помочь в оформлении COVID-сертификата, если какие-то данные вовремя не занесли в электронную медицинскую карту пациента. Если человек вакцинировался первой дозой за границей, при наличии справки он может привиться второй дозой уже на родине.

Важно

COVID-паспорта в Украине: кто получит сертификат о вакцинации и как долго он будет действовать

Для пересечения границы имеет значение, какой именно вакциной привит украинец. В большинство открытых европейских стран можно въехать только с прививками, одобренными в ЕС. Их четыре: производства компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (произведенная в ЕС), Moderna и Johnson & Johnson. Некоторые страны дополняют этот список препаратами, одобренными ВОЗ.

К примеру, украинцы, получившие две дозы вакцины CoviShield индийской компании Serum Institute India, могут попасть в Австрию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Грузию, Эстонию, Испанию, Молдову, Нидерланды, Южную Македонию, Португальскую Мадейру, Румынию, Словению, Венгрию и Исландию, а также в Гондурас и Сальвадор.

Те, кто привился вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, тоже могут отправиться в перечисленные страны, а также в Иорданию, Турцию и Грецию. При этом МИД Украины рекомендует перед выездом за границу проверять условия въезда в каждую конкретную страну.

Важно