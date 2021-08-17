Зеленый паспорт. Какие документы о вакцинации дают право на выезд за границу и в какие страны
В Украине действуют три документа о вакцинации от COVID-19, но не все из них дают право на выезд за границу.
Украинские цифровые COVID-сертификаты в государственном мобильном приложении "Дія" прошли техническую оценку в Евросоюзе — документ соответствует требованиям ЕС. Осталось согласовать все с Еврокомиссией и подписать соответствующий меморандум. Пока же украинцы могут посещать европейские страны с Международным свидетельством о вакцинации, но открывает оно далеко не все границы.
COVID-сертификат
Цифровой COVID-сертификат, который работает в тестовом режиме, — документ, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса. Выдают его при соблюдении одного из трех условий. Если человек получил полный курс вакцинации от COVID-19, то есть две дозы вакцины, сертификат выдают сроком на 180 дней. На такой же срок сертификат могут получить люди, переболевшие коронавирусом, если эти данные внесены в электронную систему здравоохранения. Отсчет начинается с момента получения лабораторного подтверждения болезни.
COVID-сертификат выдают также тем, кто сдал ПЦР-тест и получил негативный результат. В таком случае сертификат действует 72 часа с момента взятия образца. В документе указаны сведения о владельце COVID-сертификата: ФИО, серия и номер паспорта, информация о враче, вносившем сведения о вакцинации, болезни или ПЦР-тесте. С помощью QR-кода проверяется подлинность документа.
Для получения электронного сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте "Дія". Вся информация о прохождении ПЦР-теста, болезни или вакцинации автоматически загружается из системы электронной медицинской карты, которую ведет семейный врач. Также сертификат можно получить в бумажном виде в учреждениях здравоохранения.
Планируется, что COVID-сертификат позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по миру в условиях пандемии, но пока все отечественные документы о вакцинации признали лишь Венгрия, Греция, Молдова и Турция. МИД активно работает над расширением списка стран.
Для выезда за границу имеет значение, какой именно вакциной привит украинец. В большинство открытых европейских стран можно въехать только с прививками, одобренными в ЕС.
Министерство цифровой трансформации анонсировало появление и внутреннего COVID-сертификата, который будет предоставлять его владельцу некие преимущества в период возможного локдауна, например посещение спортзалов или концертов. Окончательные правила определят позже.
Международное свидетельство о вакцинации
Этот документ начали выдавать в июне, пока именно Международное свидетельство о вакцинации позволяет украинцам выезжать за границу. В отличие от COVID-сертификата, этот документ содержит информацию о прививке: название препарата и даты получения доз, также в нем указаны латиницей фамилия и имя пациента. Международное свидетельство о вакцинации выдают лишь в бумажной форме и заверяют "мокрыми" печатями медицинского учреждения и подписью врача. Все данные вносят в свидетельство на английском, французском, украинском языках.
Свидетельство о вакцинации оформляют после того, как человек получил две дозы вакцины. Оно действует в течение года и только в том случае, если вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Все вакцины, которые используют в Украине, соответствуют этому требованию.
Тем, кому противопоказано прививаться от COVID-19, вместо свидетельства могут выдать письменное разъяснение на украинском и/или английском языках с перечнем оснований для такого решения.
Справка о вакцинации
Этот бумажный документ вам выдадут даже после получения первой дозы вакцины. Справка не дает права для выезда за границу и действует только в Украине. Документ может помочь в оформлении COVID-сертификата, если какие-то данные вовремя не занесли в электронную медицинскую карту пациента. Если человек вакцинировался первой дозой за границей, при наличии справки он может привиться второй дозой уже на родине.Важно
Для пересечения границы имеет значение, какой именно вакциной привит украинец. В большинство открытых европейских стран можно въехать только с прививками, одобренными в ЕС. Их четыре: производства компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (произведенная в ЕС), Moderna и Johnson & Johnson. Некоторые страны дополняют этот список препаратами, одобренными ВОЗ.
- К примеру, украинцы, получившие две дозы вакцины CoviShield индийской компании Serum Institute India, могут попасть в Австрию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Грузию, Эстонию, Испанию, Молдову, Нидерланды, Южную Македонию, Португальскую Мадейру, Румынию, Словению, Венгрию и Исландию, а также в Гондурас и Сальвадор.
- Те, кто привился вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, тоже могут отправиться в перечисленные страны, а также в Иорданию, Турцию и Грецию. При этом МИД Украины рекомендует перед выездом за границу проверять условия въезда в каждую конкретную страну.