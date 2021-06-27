COVID-паспорта в Украине: кто получит сертификат о вакцинации и как долго он будет действовать

Сертификат вакцинации будет действовать до 180 дней, а основанием для его выдачи будет негативный ПЦР-тест или прохождение полного курса иммунизации от COVID-19.

COVID-паспорта в Украине планируют внедрить с 1 июля 2021 года по постановлению Кабинета министров, сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

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По его словам, специальное постановление правительства будет определять условия выдачи сертификата о вакцинации от коронавируса. Он выразил надежду, что COVID-паспорта в Украине заработают уже с 1 июля.

"Сейчас мы отрабатываем постановление Кабмина, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он заработает", — подчеркнул Родина.

Будет сразу три основания для выдачи COVID-паспортов украинцам. Человек получит сертификат, если прошел полный курс вакцинации от коронавируса. В таком случае COVID-паспорт будет действовать до 180 дней.

Сертификат вакцинации также будут выдавать украинцам с негативным ПЦР-тестом. В этом случае он будет действителен в течение 72 часов с момента взятия образца. COVID-паспорта могут получить и те граждане, которые переболели коронавирусной инфекцией, при условии, что сведения о болезни внесены в систему eHealth с подтвержденными лабораторно данными. В этом случае COVID-паспорта будут действительны также 180 дней с момента получения положительного теста.

Ранее Фокус сообщал, что Украина запустит международные COVID-паспорта. В июле в приложении "Дия" будет запущена выдача сертификатов для людей, получивших две дозы вакцины от COVID-19. "Дия" при этом будет синхронизирована с системой E-Health.

Также Фокус рассказывал, что Грузия признала украинские сертификаты вакцинации. Признание украинских документов о вакцинации освободит туристов из Украины от необходимости оформлять международный образец COVID-сертификата.