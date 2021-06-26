Украина запустит в июле международные сертификаты вакцинации, – Минздрав

Одновременно продолжается работа над сертификатами, которые будут выдаваться людям, которые переболели коронавирусом.

Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса. "Мы уже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, протестировали некоторые вещи", – рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.

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С другими странами необходимо договариваться отдельно, к этой работе подключен МИД.

В июле в приложении "Дия" будет запущена выдача сертификатов для людей, получивших две дозы вакцины. "Дия" при этом будет синхронизирована с системой E-Health.

"Я вчера получил вторую дозу вакцины и протестовал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает. Неплохо работает", – сказал замминистра.

На границе с ЕС нужно будет показать пограничнику QR-код. Он его просканирует и увидит, что человек вакцинирован, и это подтверждено государством.

Параллельно продолжается разработка сертификатов для тех, кто переболел.

Напомним, 23 июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили обсудили вопрос взаимного признания COVID-сертификатов.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.