Украина запустит в июле международные сертификаты вакцинации, – Минздрав
Одновременно продолжается работа над сертификатами, которые будут выдаваться людям, которые переболели коронавирусом.
Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса. "Мы уже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, протестировали некоторые вещи", – рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.
С другими странами необходимо договариваться отдельно, к этой работе подключен МИД.
В июле в приложении "Дия" будет запущена выдача сертификатов для людей, получивших две дозы вакцины. "Дия" при этом будет синхронизирована с системой E-Health.
"Я вчера получил вторую дозу вакцины и протестовал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает. Неплохо работает", – сказал замминистра.
На границе с ЕС нужно будет показать пограничнику QR-код. Он его просканирует и увидит, что человек вакцинирован, и это подтверждено государством.
Параллельно продолжается разработка сертификатов для тех, кто переболел.
Напомним, 23 июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили обсудили вопрос взаимного признания COVID-сертификатов.
Ранее Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.