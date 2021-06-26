Україна запустить в липні міжнародні сертифікати вакцинації, — МОЗ

Одночасно триває робота над сертифікатами, які будуть видаватися людям, які перехворіли на коронавірус.

Україна попередньо домовилася з Євросоюзом про синхронізацію сертифікатів вакцинації від коронавірусу. "Ми вже обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів, протестували деякі речі", — розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник глави МОЗ Ярослав Кучер.

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З іншими країнами необхідно домовлятися окремо, до цієї роботи підключений МЗС.

У липні в додатку "Дія" буде запущена видача сертифікатів для людей, які отримали дві дози вакцини. "Дія" при цьому буде синхронізована з системою E-Health.

"Я вчора отримав другу дозу вакцини і протестував видачу міжнародного свідоцтва на собі, причому робив це в різних місцях, щоб перевірити, як це працює. Непогано працює", — сказав заступник міністра.

На кордоні з ЄС потрібно буде показати прикордоннику QR-код. Він його просканує і побачить, що людина вакцинована, і це підтверджено державою.

Паралельно триває розробка сертифікатів для тих, хто перехворів.

Нагадаємо, 23 червня премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і премʼєр-міністром Іраклієм Гарібашвілі обговорили питання взаємного визнання COVID-сертифікатів.

Раніше Міністерство охорони здоровʼя опублікувало інструкцію, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.