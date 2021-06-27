COVID-паспорта в Україні: хто отримає сертифікат про вакцинацію і як довго він буде діяти

Сертифікат вакцинації буде діяти до 180 днів, а підставою для його видачі буде негативний ПЛР-тест або проходження повного курсу імунізації від COVID-19.

COVID-паспорта в Україні планують впровадити з 1 липня 2021 року за постановою Кабінету міністрів, повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, спеціальна постанова уряду буде визначати умови видачі сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Він висловив надію, що COVID-паспорта в Україні запрацюють вже з 1 липня.

"Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабміну, яка буде визначати умови видачі ковідного сертифіката. Сподіваємося, що вже з 1 липня він почне працювати", — підкреслив Батьківщина.

Буде відразу три підстави для видачі COVID-паспортів українцям. Людина отримає сертифікат, якщо пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу. В такому випадку COVID-паспорт буде діяти до 180 днів.

Сертифікат вакцинації також будуть видавати українцям з негативним ПЛР-тестом. У цьому випадку він буде дійсний протягом 72 годин з моменту взяття зразка. COVID-паспорта можуть отримати і ті громадяни, які перехворіли коронавірусною інфекцією, за умови, що відомості про хворобу внесені в систему eHealth з підтвердженими лабораторно даними. В цьому випадку COVID-паспорта будуть дійсні також 180 днів з моменту отримання позитивного тесту.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна запустить міжнародні COVID-паспорта. У липні в додатку "Дія" буде запущена видача сертифікатів для людей, які отримали дві дози вакцини від COVID-19. "Дія" при цьому буде синхронізована з системою E-Health.

Також Фокус розповідав, що Грузія визнала українські сертифікати вакцинації. Визнання українських документів про вакцинацію звільнить туристів з України від необхідності оформляти міжнародний зразок COVID-сертифікату.