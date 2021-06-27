COVID-паспорта в Україні: хто отримає сертифікат про вакцинацію і як довго він буде діяти
Сертифікат вакцинації буде діяти до 180 днів, а підставою для його видачі буде негативний ПЛР-тест або проходження повного курсу імунізації від COVID-19.
COVID-паспорта в Україні планують впровадити з 1 липня 2021 року за постановою Кабінету міністрів, повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.
За його словами, спеціальна постанова уряду буде визначати умови видачі сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Він висловив надію, що COVID-паспорта в Україні запрацюють вже з 1 липня.
"Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабміну, яка буде визначати умови видачі ковідного сертифіката. Сподіваємося, що вже з 1 липня він почне працювати", — підкреслив Батьківщина.
Буде відразу три підстави для видачі COVID-паспортів українцям. Людина отримає сертифікат, якщо пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу. В такому випадку COVID-паспорт буде діяти до 180 днів.
Сертифікат вакцинації також будуть видавати українцям з негативним ПЛР-тестом. У цьому випадку він буде дійсний протягом 72 годин з моменту взяття зразка. COVID-паспорта можуть отримати і ті громадяни, які перехворіли коронавірусною інфекцією, за умови, що відомості про хворобу внесені в систему eHealth з підтвердженими лабораторно даними. В цьому випадку COVID-паспорта будуть дійсні також 180 днів з моменту отримання позитивного тесту.
Раніше Фокус повідомляв, що Україна запустить міжнародні COVID-паспорта. У липні в додатку "Дія" буде запущена видача сертифікатів для людей, які отримали дві дози вакцини від COVID-19. "Дія" при цьому буде синхронізована з системою E-Health.
Також Фокус розповідав, що Грузія визнала українські сертифікати вакцинації. Визнання українських документів про вакцинацію звільнить туристів з України від необхідності оформляти міжнародний зразок COVID-сертифікату.