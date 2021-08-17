Зелений паспорт. Які документи про вакцинацію дають право на виїзд за кордон і в які країни

В Україні діють три документи про вакцинацію від COVID-19, але не всі з них дають право на виїзд за кордон.

Українські цифрові COVID-сертифікати в державному мобільному додатку "Дія" пройшли технічну оцінку в Євросоюзі — документ відповідає вимогам ЄС. Залишилося узгодити все з Єврокомісією і підписати відповідний меморандум. Поки ж українці можуть відвідувати європейські країни з Міжнародним посвідченням про вакцинацію, але відкриває воно далеко не всі межі.

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COVID-сертифікат

Цифровий COVID-сертифікат, який працює в тестовому режимі, — документ, який підтверджує, що людина не є носієм коронавірусу. Видають його у разі дотримання однієї з трьох умов. Якщо людина отримала повний курс вакцинації від COVID-19, тобто дві дози вакцини, сертифікат видають терміном на 180 днів. На такий же термін сертифікат можуть отримати люди, які перехворіли коронавірусом, якщо ці дані внесені в електронну систему охорони здоров'я. Відлік починається з моменту отримання лабораторного підтвердження хвороби.

COVID-сертифікат видають також тим, хто здав ПЛР-тест й отримав негативний результат. У такому випадку сертифікат діє 72 години з моменту взяття зразка. У документі зазначені відомості про власника COVID-сертифіката: ПІБ, серія і номер паспорта, інформація про лікаря, який вносить відомості про вакцинацію, хворобу або ПЛР-тест. За допомогою QR-коду перевіряється справжність документа.

[ + – ] Планується, що COVID-сертифікат дозволить українцям безперешкодно подорожувати по світу в умовах пандемії Фото: Getty Images

Для отримання електронного сертифіката необхідно зареєструватися на сайті "Дія". Уся інформація про проходження ПЛР-тесту, хворобу або вакцинацію автоматично завантажується із системи електронної медичної карти, яку веде сімейний лікар. Також сертифікат можна отримати в паперовому вигляді в установах охорони здоров'я.

Планується, що COVID-сертифікат дозволить українцям безперешкодно подорожувати по світу в умовах пандемії, але поки всі вітчизняні документи про вакцинацію визнали лише Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина. МЗС активно працює над розширенням списку країн.

Для виїзду за кордон має значення, якою саме вакциною щеплений українець. У більшість відкритих європейських країн можна в'їхати тільки зі щепленнями, схваленими в ЄС.

Міністерство цифрової трансформації анонсувало появу і внутрішнього COVID-сертифікату, який надаватиме його власнику якісь переваги в період можливого локдауну, наприклад відвідування спортзалів або концертів. Остаточні правила визначать пізніше.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Цей документ почали видавати в червні, поки саме Міжнародне свідоцтво про вакцинацію дозволяє українцям виїжджати за кордон. На відміну від COVID-сертифікату, цей документ містить інформацію про щеплення: назва препарату і дати отримання доз, також у ньому вказані латиницею прізвище та ім'я пацієнта. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видають лише в паперовій формі та затверджують "мокрими" печатками медичного закладу і підписом лікаря. Усі дані вносять у свідоцтво англійською, французькою, українською мовами.

[ + – ] Свідоцтво про вакцинацію оформляють після того, як людина отримала дві дози вакцини Фото: Getty Images

Свідоцтво про вакцинацію оформляють після того, як людина отримала дві дози вакцини. Воно діє протягом року і тільки в тому випадку, якщо вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Усі вакцини, які використовують в Україні, відповідають цій вимозі.

Тим, кому протипоказано робити щеплення від COVID-19, замість свідоцтва можуть видати письмове роз'яснення українською і/або англійською мовами з переліком підстав для такого рішення.

Довідка про вакцинацію

Цей паперовий документ вам видадуть навіть після отримання першої дози вакцини. Довідка не дає права для виїзду за кордон і діє тільки в Україні. Документ може допомогти в оформленні COVID-сертифікату, якщо якісь дані вчасно не занесли в електронну медичну карту пацієнта. Якщо людина вакцинувалася першою дозою за кордоном, при наявності довідки вона може зробити щеплення другою дозою вже на батьківщині.

Важливо

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Для перетину кордону має значення, якою саме вакциною щеплений українець. У більшість відкритих європейських країн можна в'їхати тільки зі щепленнями, схваленими в ЄС. Їх чотири: виробництва компаній Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (вироблена в ЄС), Moderna і Johnson & Johnson. Деякі країни доповнюють цей список препаратами, схваленими ВООЗ.