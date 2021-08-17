Зелений паспорт. Які документи про вакцинацію дають право на виїзд за кордон і в які країни
В Україні діють три документи про вакцинацію від COVID-19, але не всі з них дають право на виїзд за кордон.
Українські цифрові COVID-сертифікати в державному мобільному додатку "Дія" пройшли технічну оцінку в Євросоюзі — документ відповідає вимогам ЄС. Залишилося узгодити все з Єврокомісією і підписати відповідний меморандум. Поки ж українці можуть відвідувати європейські країни з Міжнародним посвідченням про вакцинацію, але відкриває воно далеко не всі межі.
COVID-сертифікат
Цифровий COVID-сертифікат, який працює в тестовому режимі, — документ, який підтверджує, що людина не є носієм коронавірусу. Видають його у разі дотримання однієї з трьох умов. Якщо людина отримала повний курс вакцинації від COVID-19, тобто дві дози вакцини, сертифікат видають терміном на 180 днів. На такий же термін сертифікат можуть отримати люди, які перехворіли коронавірусом, якщо ці дані внесені в електронну систему охорони здоров'я. Відлік починається з моменту отримання лабораторного підтвердження хвороби.
COVID-сертифікат видають також тим, хто здав ПЛР-тест й отримав негативний результат. У такому випадку сертифікат діє 72 години з моменту взяття зразка. У документі зазначені відомості про власника COVID-сертифіката: ПІБ, серія і номер паспорта, інформація про лікаря, який вносить відомості про вакцинацію, хворобу або ПЛР-тест. За допомогою QR-коду перевіряється справжність документа.
Для отримання електронного сертифіката необхідно зареєструватися на сайті "Дія". Уся інформація про проходження ПЛР-тесту, хворобу або вакцинацію автоматично завантажується із системи електронної медичної карти, яку веде сімейний лікар. Також сертифікат можна отримати в паперовому вигляді в установах охорони здоров'я.
Планується, що COVID-сертифікат дозволить українцям безперешкодно подорожувати по світу в умовах пандемії, але поки всі вітчизняні документи про вакцинацію визнали лише Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина. МЗС активно працює над розширенням списку країн.
Для виїзду за кордон має значення, якою саме вакциною щеплений українець. У більшість відкритих європейських країн можна в'їхати тільки зі щепленнями, схваленими в ЄС.
Міністерство цифрової трансформації анонсувало появу і внутрішнього COVID-сертифікату, який надаватиме його власнику якісь переваги в період можливого локдауну, наприклад відвідування спортзалів або концертів. Остаточні правила визначать пізніше.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
Цей документ почали видавати в червні, поки саме Міжнародне свідоцтво про вакцинацію дозволяє українцям виїжджати за кордон. На відміну від COVID-сертифікату, цей документ містить інформацію про щеплення: назва препарату і дати отримання доз, також у ньому вказані латиницею прізвище та ім'я пацієнта. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видають лише в паперовій формі та затверджують "мокрими" печатками медичного закладу і підписом лікаря. Усі дані вносять у свідоцтво англійською, французькою, українською мовами.
Свідоцтво про вакцинацію оформляють після того, як людина отримала дві дози вакцини. Воно діє протягом року і тільки в тому випадку, якщо вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Усі вакцини, які використовують в Україні, відповідають цій вимозі.
Тим, кому протипоказано робити щеплення від COVID-19, замість свідоцтва можуть видати письмове роз'яснення українською і/або англійською мовами з переліком підстав для такого рішення.
Довідка про вакцинацію
Цей паперовий документ вам видадуть навіть після отримання першої дози вакцини. Довідка не дає права для виїзду за кордон і діє тільки в Україні. Документ може допомогти в оформленні COVID-сертифікату, якщо якісь дані вчасно не занесли в електронну медичну карту пацієнта. Якщо людина вакцинувалася першою дозою за кордоном, при наявності довідки вона може зробити щеплення другою дозою вже на батьківщині.Важливо
Для перетину кордону має значення, якою саме вакциною щеплений українець. У більшість відкритих європейських країн можна в'їхати тільки зі щепленнями, схваленими в ЄС. Їх чотири: виробництва компаній Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (вироблена в ЄС), Moderna і Johnson & Johnson. Деякі країни доповнюють цей список препаратами, схваленими ВООЗ.
- Наприклад, українці, які отримали дві дози вакцини CoviShield індійської компанії Serum Institute India, можуть потрапити в Австрію, Болгарію, Боснію і Герцеговину, Великобританію, Грузію, Естонію, Іспанію, Молдову, Нідерланди, Південну Македонію, Португальську Мадейру, Румунію, Словенію, Угорщину й Ісландію, а також у Гондурас і Сальвадор.
- Ті, хто прищепився вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech, теж можуть вирушити в перераховані країни, а також у Йорданію, Туреччину та Грецію. При цьому МЗС України рекомендує перед виїздом за кордон перевіряти умови в'їзду в кожну конкретну країну.